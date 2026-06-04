Soccer Evolution Program abre sus puertas para la formación de élite internacional

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En un evento que marca un hito para el desarrollo deportivo de la región, se llevó a cabo hoy en el Lidotel Caracas la presentación oficial de la sexta edición del Soccer Evolution Program.

Esta iniciativa, respaldada por la Familia DMB14 y el aliado estratégico Bracho & Sojo Consultores C.A., se perfila como un acelerador internacional de carrera diseñado para elevar el estándar de los futbolistas que aspiran a integrarse en las ligas de élite mundial.

Modelo disruptivo para el fútbol

Durante la rueda de prensa, los voceros fueron enfáticos al señalar que el programa no debe confundirse con un campamento recreativo. Se trata de un ecosistema estructurado con el objetivo principal de optimizar el rendimiento y acelerar la progresión profesional del jugador.

Esta sexta edición tendrá como sede principal Argentina, donde se seleccionará a un grupo de talentos (máximo 25 jóvenes promesas), para vivir una inmersión completa en el exigente sistema futbolístico argentino, además de visitar los diferentes estadios y realizar pruebas privadas.

Con este lanzamiento, reafirman su misión de ser el puente definitivo hacia el profesionalismo, el cual es su principal objetivo con dicho programa. Hasta el momento, tiene 17 prospectos confirmados, a esperas de identificar a las joyas restantes que vivieran esta gran oportunidad.

¿Cuáles son los criterios de selección?

El proceso de captación se rige bajo estándares rigurosos. El Soccer Evolution Program busca a aquellos futbolistas que poseen, además de habilidades técnicas superiores, una mentalidad de alto rendimiento y una disciplina ejemplar.

Los criterios de selección evalúan el potencial del jugador para adaptarse a las demandas del profesionalismo, priorizando la capacidad de respuesta, el compromiso táctico y la resiliencia en entornos competitivos de alta presión.

Para aquellos atletas interesados en asegurar su cupo en esta expedición, la organización ha dispuesto información detallada sobre el paquete completo, afirmando que el costo final es de seis mil dólares por apróximadamente dos meses en Argentina.