Copa Sudamericana: Así les fue a los equipos del Futve en la última jornada

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La última jornada de la fase de grupos en la Copa Sudamericana tenía muchas expectativa para los equipos representantes del Futve, porque como no era habitual en la historia de la competición un número grande de clubes criollos llegaron siendo protagonistas.

Incluso, una institución como Caracas FC ya tenía su pase asegurado a los playfoffs del certamen, siendo segundo en el Grupo E. Ahora bien, este miércoles 27 de mayo los 'avileños' no pudieron mantener su invicto en la edición y cayeron en el cierre del partido en manos de Botafogo, con un definitivo 1-3 en el estadio de la UCV.

La oncena caraqueña finalizó en la segunda plaza con nueve puntos y jugará la instancia de playoffs ante los clubes provenientes de la Libertadores, que finalizaron terceros en sus grupos.

Copa Sudamericana: Puerto Cabello no pudo sellar la heroica

Otro de los conjuntos venezolanos que llegaron con serias opciones a la última fecha fue la Academia Puerto Cabello, que se jugaba su pase ante el Atlético Mineiro en condición de visitante. Para desgracia del equipo venezolano, al minuto 61' del partido llegó el gol que acabó con sus alternativas de seguir con vida en el torneo.

Puerto Cabello terminó el recorrido de la primera fase como último en el Grupo B con siete puntos en el registro, detrás de Atlético Mineiro (10), Cienciano (8) y Juventud (7).

De los representantes de Venezuela en el certamen, Carabobo FC es el único que falta por definir su destino. Justamente, esa misión la tendrá que cumplir contra Bragantino. La ventaja en el Grupo H la tiene el cuadro carabobeño, que tiene a su mano dos posibilidades para seguir en el certamen. Le sirve ganar, desde luego, pero un empate también le daría el cupo a la siguiente ronda.

En ese grupo de la Copa Sudamericana, River Plate llegó con 12 puntos, Carabobo con nueve, Bragantino con siete y, ya sin opciones de seguir, el Blooming, que solo ha firmado un punto en toda la fase de grupos.