Conference League: Crystal Palace hace historia y se corona por primera vez en Europa

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El Red Bull Arena de Leipzig, Alemania, fue epicentro de una final llena de emociones y aguerrida de principio a fin. Crystal Palace y Rayo Vallecano fueron los dos protagonistas que lucharon hasta el último minuto, con desenlace feliz para el equipo de la Premier League.

Las 'Águilas' se quedaron con el galardón luego de vencer al conjunto de LaLiga con marcador de 1-0. El momento exacto de la algarabía del lado inglés se dio a los 6 minutos del segundo tiempo cuando, con Jean-Philippe Mateta siendo el responsable.

El atacante firmó la única diana del partido, después de aprovecharse de un rebote otorgado por el guardameta Augusto Batalla, quien posteriormente no pudo evitar la caída de su portería y el tanto en contra de los suyos.

Después del tanto, el equipo que habita en la ciudad capital de España lo intentó por todas las vías, pero sin mucho éxito y encontrándose con una defensa del Crystal bien sólida en casi todo momento.

Crystal Palace hace historia en Europa

De la mano del estratega Oliver Glasner la oncena londinense pudo sellar un hito histórico para el club, con la obtención del primer título internacional para la entidad, que ya sabía lo que era sumar para sus vitrinas la FA Cup, la Supercopa de Inglaterra y trofeos en divisiones inglesas.

Ahora, a todo esto, se le suma la conquista más importante para la institución, que en Premier League no había mostrado su mejor versión y finalizó en la casilla 15 de la clasificación.

No obstante, con esta coronación el Crystal Palace aseguró ya su participación internacional para la siguiente campaña, en la que se ganaron el derecho a decir presente en la Europa League 2026-27.