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La posible llegada de José Mourinho al banquillo del Real Madrid sigue generando un gran impacto en el mercado de fichajes y en la actualidad madridista. En caso de que Florentino Pérez se alce con la victoria en las elecciones presidenciales de este domingo, el club blanco ya conoce el coste económico exacto de la operación para liberar al técnico portugués.

El traspaso de Mourinho le costará al Real Madrid un total de 15 millones de euros. Esta multimillonaria cifra ha sido confirmada oficialmente por el Benfica, club que se beneficiará directamente del pago de esta cláusula de rescisión.

Transparencia financiera en la Bolsa de Portugal

La confirmación de estos 15 millones de euros no surge de un rumor periodístico, sino de un comunicado oficial del club de Lisboa. Al cotizar en la Bolsa de valores portuguesa (PSI), el Benfica está obligado por ley a informar con total transparencia sobre cualquier operación financiera relevante que afecte a sus activos y cuentas anuales.

Claves del regreso de Mourinho bajo el mandato de Florentino Pérez

• Impacto Económico: El Real Madrid asumirá un desembolso inmediato de 15 millones de euros solo por los derechos de contratación del entrenador.

• Estrategia Deportiva: Florentino Pérez reactiva su proyecto deportivo con un técnico de perfil alto y contrastada experiencia en la élite europea.

• Exigencia Informativa: Los clubes que cotizan en bolsa, como el Benfica, garantizan la veracidad de las cifras del mercado de fútbol al reportar directamente a los reguladores financieros.

Este movimiento financiero marca el inicio de una nueva era en la planificación deportiva del Real Madrid, pendiente exclusivamente del resultado en las urnas este fin de semana.