Enrique Riquelme insiste que llevará a Haaland y Rodri al Real Madrid

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La campaña electoral en el Real Madrid sigue en su punto álgido con Florentino Pérez y Enrique Riquelme dando de qué hablar día a día. En la jornada de este miércoles 3 de junio ambos dieron batacazos; el primero con Mourinho y el segundo con un nombre sorpresa: Erling Haaland.

El anuncio de Riquelme tuvo lugar en uno de los programas más vistos en España, 'El Hormiguero', en el que apuntó directamente sus aspiraciones de asumir el mando merengue.

"Si yo soy presidente del Madrid nunca se venderá nada del club. Al 100% seguirá siendo de los socios. Me comprometo a que las promesas que he hecho esta campaña de los dos jugadores (Rodri y Haaland)... Si yo incumplo alguna, he firmado una garantía notarial personal, yo pagaría el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Madrid la próxima temporada", dijo.

Esas palabras generaron la reacción inmediata del entorno del delantero noruego y las del propio club de la Premier League, que compartió un comunicado y avisó incluso con acciones legales por usar la imagen de su futbolista.

Riquelme insiste en que llevará a Haaland al Real Madrid

El candidato a la presidencia blanca no recogió cables ante su promesa electoral, en una entrevista al diario As, más bien aseguró ir en la dirección correcta para que esos nombres formen parte del equipo.

"Es parte del juego (el desmentido del Manchester). Pasó también con Figo. Hay que seguir hablando, máximo respeto al City. El jugador tiene una cláusula, y este miércoles ya mandamos algún mensaje en privado al City", expresó.

"Sé perfectamente que si soy presidente, estos 2 jugadores (Rodri y Haaland) jugarán en el Real Madrid", insistió, en una postura en la que sigue el juego en la opinión pública por si podrá ganar al actual mandatario del club.