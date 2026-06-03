Florentino Pérez anuncia oficialmente el fichaje de José Mourinho

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A través de un video difundido en las redes sociales de su campaña electoral, Florentino Pérez ha confirmado la carta principal de su proyecto para la reelección: el regreso de José Mourinho al banquillo de la "Casa Blanca".

En el metraje, que rápidamente se ha vuelto viral entre el madridismo, el estratega portugués aparece vistiendo la camiseta merengue. Con el carisma y la contundencia que lo caracterizan, "The Special One" hace un llamado directo a los socios y aficionados del club para que apoyen la continuidad de la gestión de Florentino.

El retorno de "The Special One"

La confirmación de este acuerdo pone fin a meses de especulaciones sobre quién lideraría el proyecto deportivo del Real Madrid de cara a los retos del 2026 y más allá.

Para Florentino Pérez, la vuelta de Mourinho busca recuperar la identidad competitiva y reforzar la estructura del club con una figura que conoce perfectamente las exigencias del Santiago Bernabéu.

De esta forma, la candidatura de Pérez apuesta fuerte por un golpe de efecto que aseguraría su permanencia al frente de la institución. Si los resultados de las urnas favorecen al directivo español, el técnico portugués se convertirá oficialmente en el encargado de comandar una plantilla llena de estrellas.

La noticia ha generado un debate inmediato entre la afición; mientras unos celebran el regreso de un técnico con un carácter ganador probado en la institución, otros analizan lo que implicará este cambio en la dinámica táctica del equipo. Por ahora, el mensaje es claro: con Florentino Pérez, vuelve José Mourinho.