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El entorno digital del fútbol español vuelve a quedar bajo la lupa de la sospecha. Un exhaustivo estudio de análisis forense digital ha revelado la existencia de un entramado compuesto por 326 cuentas artificiales y coordinadas en las redes sociales que operaban con un doble objetivo quirúrgico: amplificar positivamente la gestión de Florentino Pérez y fulminar la reputación de Enrique Riquelme, el empresario que en diversas ocasiones ha amagado con postularse como alternativa en las urnas del Real Madrid.

La investigación detalla patrones de comportamiento automatizado y astroturfing (la creación de una falsa corriente de opinión pública) que ponen en evidencia cómo las plataformas digitales se han convertido en un tablero de ajedrez geopolítico y corporativo dentro del deporte rey.

Radiografía de una campaña de desprestigio

El análisis pormenorizado de los flujos de interacciones desvela que estas cuentas compartían un patrón de actividad idéntico, actuando en ráfagas sincronizadas. El entramado no solo se dedicaba a aplaudir cada decisión institucional del actual mandatario blanco, sino que activaba sus alarmas informáticas cada vez que el nombre de Enrique Riquelme saltaba a la palestra pública.

Los ataques dirigidos a Riquelme se centraban en minar su credibilidad como gestor, distorsionar sus declaraciones en medios de comunicación y posicionar etiquetas (hashtags) despectivas para frenar cualquier tipo de tracción orgánica entre los socios del club merengue. Esta manipulación algorítmica buscaba simular un rechazo unánime del madridismo hacia el joven empresario, sepultando el debate democrático bajo un alud de perfiles fantasma.

La guerra silenciosa por el control del relato

La aparición de este informe coincide con un momento donde la gobernanza y los movimientos internos en Chamartín se miran con lupa, especialmente tras los recientes anuncios de Riquelme incorporando a figuras de peso histórico, como Fernando Hierro, a sus propuestas de estructura deportiva.

No es la primera vez que los gigantes del balompié se ven salpicados por escándalos relacionados con corporaciones de redes sociales destinadas a moldear la opinión pública y proteger la planta noble de los estadios. Sin embargo, la precisión quirúrgica de las 326 cuentas identificadas en este análisis forense demuestra que la sofisticación tecnológica en la guerra por el relato del Real Madrid ha alcanzado cotas institucionales. Por ahora, las plataformas digitales ya han comenzado a aplicar restricciones sobre los perfiles señalados, abriendo un nuevo capítulo sobre la transparencia y el juego limpio fuera de los terrenos de juego.