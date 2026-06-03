Real Madrid: Florentino Pérez confirma su gran fichaje el jueves

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Real Madrid se encuentra en uno de los momentos más importantes de los últimos 20 años. Unas elecciones que van a pavimentar el futuro del club. La corriente oficial de Florentino Pérez promete títulos y los mejores del mundo, marcando el jueves como el día de revelar su gran fichaje.

Pérez en una entrevista con 'El Español' resaltó como va su campaña de cara a ser nuevamente elegido como presidente del Madrid. En su intervención resaltó que el próximo jueves será el día en que revelará su primer gran fichaje de la temporada 2026-27 para cerrar su campaña.

Con Ibrahima Konaté y Denzel Dumfries ya cerrados (la victoria de Florentino, oficializará las operaciones); el mandatario del club tiene sabe que necesita uno o dos grandes fichajes para la próxima temporada. Sus 23 años en la presidencia y 7 Champions League lo avalan para continuar en el mando.

¿Cuál es el entrenador de Florentino Pérez para la próxima temporada?

Florentino Pérez tiene un plan en mente y es volver a los cimientos de lo que es el Real Madrid hoy en día. Todo comenzó con José Mourinho en la temporada 2010-11, cambió la mentalidad del club, fichó jugadores de calidad y terminó siendo la base de los grandes éxitos.

En esa línea, el entrenador portugués será el próximo entrenador del club con un contrato de tres temporadas. De hecho, se cree que ya está trabajando con la dirección del Madrid para dar de bajas a ciertos jugadores reforzar el equipo con perfiles que son de su agrado e idea de juego.

¿Joao Neves y Enzo Fernández los próximos en caer?

José Mourinho habría pedido una petición especial a Florentino Pérez y es la incorporación del centrocampista de corte y juego: Joao Neves. Actual campeón de la UEFA Champions League con el PSG. Será un movimiento audaz por parte de la directiva del club contra los parisinos.

Por otra parte, Enzo Fernández parece ser la cereza del pastel que Pérez prepara para la próxima temporada. Un centrocampista para ordenar el equipo, que se convirtió en capitán y líder del Chelsea; que dicho sea de paso, es Campeón del Mundo con Argentina en 2022.