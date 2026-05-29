Real Madrid: Florentino Pérez sella el acuerdo con José Mourinho

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Florentino Pérez está en una carrera intensa para mantenerse como presidente del Real Madrid. Las elecciones serán el próximo 7 de junio en uno de los días más importantes para el madridismo. De hecho, ya está todo acordado con José Mourinho para ser entrenador del club.

Pérez en plena campaña electoral: tiene todo pactado, con Mourinho y el Benfica para que el portugués sea nuevo DT del Madrid en 2026-27. Solo hace falta que se desarrollen las elecciones a la presidencia del club, el próximo 7 de junio del 2026 para oficializar el movimiento.

Una vez que terminen las elecciones, si Florentino es elegido presidente del Real Madrid comenzarán a trabajar en la planificación de la temporada 2026-27 con varios fichajes por hacer. De hecho, se cree que Mourinho estaría en la labor de fichar al menos a tres jugadores.

Real Madrid: Enrique Riquelme habla de su proyecto de club

Enrique Riquelme es la contraparte de Florentino Pérez por la presidencia del Real Madrid. El empresario está preparado para sumir el liderazgo de la institución, con tres pilares fundamentales en su campaña: Lo deportivo, lo económico y lo social para hacer más fuerte al club.

El aspirante a la presidencia del Real Madrid denunció el total olvido que sufre la masa de socios tras dos décadas sin comicios. El empresario criticó la falta de transparencia en la distribución de boletos, la proliferación de la reventa y el desplazamiento de abonados históricos.

En el plano institucional, el candidato lamentó que los privilegios de pertenecer al club se limiten actualmente a descuentos comerciales y felicitaciones navideñas. Su propuesta bandera busca devolver la democracia a las oficinas del Santiago Bernabéu, profesionalizando la atención al peñista.

Respecto al proyecto deportivo, el directivo confirmó la urgencia de incorporar un director técnico para diseñar planes a largo plazo. Asimismo, enfatizó la necesidad de potenciar la cantera merengue para competir directamente contra el auge de talentos del Barcelona, garantizando la captación de futbolistas de élite.