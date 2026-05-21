Campeón del mundo elogia a José Mourinho: "Te va a poner rápido en tu sitio"

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El mediocampista francés Paul Pogba, campeón del mundo en 2018, fue el invitado de lujo en el podcast de su compatriota Aurélien Tchouaméni, "The Bridge".

Durante la charla, repasó su carrera y no dudó al señalar al técnico más influyente en su trayectoria: José Mourinho, con quien coincidió en el Manchester United.

Las palabras del galo llegan en un momento crucial, justo cuando el estratega portugués suena con fuerza para asumir las riendas del Real Madrid. Pogba describió con total franqueza la dualidad de la personalidad de Mourinho y su estricto método para mantener la disciplina en plantillas plagadas de estrellas.

"Es buena persona"

"Mourinho es una buena persona que te hará sentir cómodo, pero si siente que quieres pasarle por encima o que le quieres eclipsar, que te estás haciendo demasiado importante, te va a poder rápido en tu sitio", afirmó.

A pesar de los altibajos mediáticos que vivieron en Old Trafford, el futbolista aclaró que su prioridad nunca fue el ego individual, sino el éxito colectivo: "A mi no me importaba ser la estrella, no quería serlo. Yo quería ganar. Con él (Mourinho) las cosas son como son. Sigue siendo así, pero ahora nos vemos y nos reímos".

Estas declaraciones adquieren un valor añadido en el panorama futbolístico actual. Todo parece indicar que el técnico luso concretará su regreso al Real Madrid con la misión de reconducir el rumbo de un vestuario que, según reportes del entorno blanco, se ha descontrolado en los últimos meses.

La experiencia relatada por Pogba confirma que la directiva madridista busca el perfil de José Mourinho para restaurar la autoridad y el orden táctico en Valdebebas.