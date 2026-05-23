Real Madrid: Enrique Riquelme con el aval para pelear por la presidencia

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Enrique Riquelme dio un paso importante en su carrera por la presidencia del Real Madrid. El joven empresario logró conseguir el aval de un banco español, pero tiene condiciones claras para activarse. En estos momentos, aún trabaja para presentar la mejor candidatura posible.

La carrera por el sillón presidencial del conjunto merengue sumó un elemento de enorme trascendencia en los despachos financieros. Riquelme logró destrabar la estricta garantía de 187 millones de euros exigida estatutariamente, blindando la validez legal de su proyecto en Real Madrid.

El millonario respaldo económico fue estructurado bajo la firma de Andbank España mediante un formato específico. La entidad emitió un preaval que se transformará automáticamente en aval, únicamente si el Enrique consigue derrotar a Florentino Pérez en la contienda electoral.

Dicho mecanismo de protección bancaria estipula que los fondos solo se ejecutarían si la institución blanca registra pérdidas superiores a 190 millones de euros. Con la documentación, la maniobra traslada la batalla por el club desde el terreno deportivo hacia la alta ingeniería financiera.

Florentino Pérez aplica la estrategia presidencial de Laporta

Florentino Pérez por ahora es el único candidato para la presidencia del Real Madrid. El mandatario no parece sentirse ganador en las elecciones más mediáticas de los últimos años. Por ende, aplicó una estrategia que Joan Laporta usó para ganar las presidencias del Barcelona.

Pérez inició oficialmente su campaña a la presidencia mediante el despliegue de un monumental cartel. En la misma rememora las grandes gestas continentales alcanzadas bajo su gestión de oficina: "Glasgow, Lisboa, Milán, Cardiff, Kiev, París, Londres... Mucha historia por hacer".

Dicha estrategia de marketing emula el golpe de efecto de Joan Laporta en Madrid durante los comicios del Barca en 2020. La gigantesca pancarta fue ubicada estratégicamente a escasos metros del Santiago Bernabéu, exhibiendo las ciudades de las Champions League ganadas.