¡6 jugadores fuera! José Mourinho da su "lista negra" del Real Madrid

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La sombra de José Mourinho vuelve a proyectarse con fuerza sobre el Santiago Bernabéu. Ante la inminencia de las elecciones presidenciales, la figura del técnico portugués se ha consolidado como la pieza angular del proyecto de Florentino Pérez.

Según diversas fuentes, el retorno del "Special One" al banquillo merengue sería una reestructuración profunda que ya tiene sus primeras víctimas señaladas.

De concretarse la continuidad de la actual directiva, Mourinho ya habría dejado claro cuáles son sus planes para la plantilla de la próxima temporada, una hoja de ruta marcada por la exigencia de rendimiento inmediato y la disciplina táctica que caracteriza al técnico luso.

La lista de bajas de Mourinho

El plan de reconstrucción contempla una poda significativa en el vestuario actual. Según ha trascendido, el entrenador no cuenta con los siguientes jugadores para el curso venidero, a quienes se les buscaría una salida inminente.

Eduardo Camavinga

Rodrygo Goes

Dani Ceballos

Fran García

Raúl Asencio

Franco Mastantuono

Proyecto de mano dura

Este movimiento subraya la intención de José Mourinho de implementar una limpieza profunda en un Real Madrid que busca recuperar su hegemonía tras dos temporadas sin títulos de gran calibre.

Para "The Special One", el talento técnico no es suficiente; el carácter, la disciplina defensiva y la adaptabilidad a un bloque de alta intensidad son innegociables.

Mientras el madridismo aguarda con expectación la jornada electoral, el entorno del club ya comienza a prepararse para un verano marcado por salidas traumáticas y una transformación radical del vestuario.