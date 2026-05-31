Tchouaméni aclara el incidente del vestuario blanco: "He oído hablar de peleas y no es el caso"

Suscríbete a nuestros canales

El tramo final de la temporada del Real Madrid se vio fuertemente sacudido por la filtración de un grave problema de convivencia interna en Valdebebas. Semanas después de que los rumores inundaran las portadas de la prensa deportiva, Aurélien Tchouaméni ha aprovechado los micrófonos de la selección de Francia para dar la cara, admitir los roces y desmentir las narrativas más extremas sobre su relación con Federico "Fede" Valverde.

Durante la rueda de prensa previa a la preparación del Mundial de 2026, el centrocampista galo fue directo al grano, buscando aclarar una situación que, a su juicio, se sobredimensionó debido al peso institucional del club blanco.

“Quería aclarar algunas cosas: no había tenido la ocasión de hablar de ello y es el buen momento para hacerlo hoy, antes de pasar a otra cosa”, arrancó el jugador ante los medios de comunicación.

El desmentido de la violencia física

Tchouaméni no ocultó que el vestuario madridista vivió momentos de alta tensión, pero fue categórico al desarmar las informaciones que aseguraban que el conflicto había escalado a una agresión física o que el uruguayo requirió atención médica por golpes directos.

“Evidentemente, ha pasado algo, lo habéis oído y leído todos. Después, ha tomado proporciones aún más grandes porque ha salido en la prensa y jugamos en el Real Madrid, con jugadores importantes... Así que ha creado una viva reacción de todo el mundo”, explicó con serenidad.

Al ser consultado sobre los detalles específicos del rumor que apuntaba a un intercambio de puñetazos, el francés fue tajante:

“En la prensa ha salido de todo y cualquier cosa. He oído hablar de peleas, de que le di golpes o cualquier otra cosa... Lo que no es para nada el caso. Lo más importante es que el club esté al corriente de lo que ha pasado. Y después, evidentemente, hemos seguido adelante. Hay muchas cosas que pueden pasar en un vestuario y que no se supone que salgan. La vida continúa”.

Enfoque en los objetivos deportivos

Tras los reportes iniciales del suceso ocurrido el pasado 7 de mayo, que derivaron en multas económicas internas de hasta 500.000 euros para cada uno de los implicados por parte de la directiva blanca, las aguas parecen haber vuelto a su cauce. Las declaraciones de Tchouaméni se alinean con las ofrecidas días atrás por el propio Valverde desde la concentración de Uruguay, donde el charrúa también catalogó el asunto como resuelto.

El futbolista galo concluyó su intervención subrayando que, más allá de los desacuerdos que puedan surgir en el día a día de un equipo de élite, el compromiso profesional con la institución permanece intacto.