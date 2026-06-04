Enrique Riquelme promete a Erling Haaland para el Real Madrid

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El proceso de campaña electoral en el Real Madrid ha llegado a uno de sus puntos más álgidos, con Florentino Pérez y Enrique Riquelme sacando sus cartas bajo la manga, con dos nombres muy mediáticos: José Mourinho y Erling Haaland.

Sí, esos nombres han sido puestos en la mesa de la opinión pública por ambos candidatos. El primero de la mano de Pérez, quien lo anunció como el elegido para relevar a Álvaro Arbeloa como entrenador del primer equipo, mientras el segundo lo reveló como la jugada con la que desea cambiar el curso del proceso.

El candidato Riquelme ha desvelado sus intenciones con el que es para muchos el mejor '9' del mundo, con clara intención de ganarse el respaldo del madridismo y así el cargo de presidente.

Las palabras tuvieron lugar en uno de los programas más vistos en España, 'El Hormiguero', en el que apuntó directamente a la estrategia que tendría definida si es escogido como el nuevo mandamás merengue.

La promesa de Enrique Riquelme con Erling Haaland

Hace días el aspirante al cargo ya había soltado dos bombazos mediáticos. Uno con Raúl González Blanco, sobre quien anunció sería su director deportivo y el otro con Fernando Hierro, quien pasaría a ser el responsable de la cantera.

En todo caso, no sería lo único que estaría tramando Riquelme, que ahora soltó la gran sorpresa con el delantero noruego, hoy en el Manchester City.

"Si yo soy presidente del Madrid nunca se venderá nada del club. Al 100% seguirá siendo de los socios. Me comprometo a que las promesas que he hecho esta campaña de los dos jugadores (Rodri y Haaland)... Si yo incumplo alguna, he firmado una garantía notarial personal, yo pagaría el 100% de toda la cuota de los 100.000 socios del Madrid la próxima temporada", dijo.

En esa tónica, insistió en el tema del mediocampista español: "Rodri es un grandísimo jugador. Balón de Oro. Juega en una posición que el Madrid necesita reforzar. He tenido conversaciones con su agente. Hay que respetar, pero si yo soy presidente Rodri jugará en el Madrid. No lo puedo decir más claro".

Lo cierto es que Enrique Riquelme está siendo tendencia en todas las redes sociales por su promesa sobre Erling Haaland y no es lo único, porque apuntó que entre jueves y viernes revelará el nombre del entrenador que quiere para su proyecto.