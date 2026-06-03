Torneo Maurice Revello: Mira los resultados de este miércoles 3 de junio

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La segunda fecha del Grupo B en el Torneo Maurice Revello 2026 dejó un panorama renovado y competitivo en suelo francés. Con resultados que ajustan la tabla de posiciones y definen las aspiraciones de cada selección, la emoción del fútbol juvenil sigue capturando la atención de los seguidores.

El plato fuerte de la jornada fue la contundente victoria de Portugal sobre Japón, culminando con un marcador de 4-1. El conjunto luso exhibió una superioridad táctica y una gran capacidad de finalización, logrando así sus primeros tres puntos del torneo y metiéndose de lleno en la pelea por la clasificación.

Por otro lado, la Vinotinto Sub-20 vivió una jornada difícil al caer 1-3 ante Costa de Marfil. El equipo nacional no pudo contener el despliegue físico y ofensivo de los africanos, quienes se consolidan como uno de los rivales más sólidos del sector.

En esta jornada, la selección de Canadá disfrutó de su fecha de descanso, observando cómo sus rivales recortaban distancias en la clasificación.

Tabla de Posiciones - Grupo B

Tras los encuentros de este miércoles, así se mueve la tabla del grupo:

Costa de Marfil: 4 puntos Portugal: 3 puntos Canadá: 3 puntos Japón: 1 punto Venezuela: 0 puntos

La competencia está entrando en su fase más decisiva y cada enfrentamiento será clave para definir a los clasificados. La Vinotinto buscará recomponer el camino en sus próximas presentaciones, mientras que el liderazgo de los marfileños será puesto a prueba por el resto de los competidores.

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