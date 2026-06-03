La Vinotinto Sub-20 no levanta cabeza y pierde ante Costa de Marfil

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El camino de la Vinotinto Sub-20 en el prestigioso torneo Maurice Revello 2026 se ha vuelto cuesta arriba.

Este miércoles, el combinado dirigido por Juan Tolisano sumó su segunda derrota consecutiva tras caer por 3-1 ante Costa de Marfil, un resultado que deja al equipo en una posición delicada de cara a la clasificación hacia la siguiente fase.

Golazo de Henrry Díaz

El encuentro comenzó con dificultades para los "chamos", que se vieron superados por el despliegue físico del conjunto africano. Sin embargo, cuando el panorama lucía más sombrío, Venezuela logró encontrar una luz de esperanza a través del balón detenido.

Fue Henrry Díaz quien, con un tiro libre, anotó para igualar las acciones temporalmente, inyectando un breve impulso anímico al conjunto nacional.

No obstante, la alegría fue efímera. A pesar del tanto del joven mediocampista, el funcionamiento colectivo de la Vinotinto no terminó de cuajar y el rendimiento general estuvo lejos de mostrar la mejoría que el cuerpo técnico esperaba tras la jornada anterior.

Errores defensivos que condenan

El gran lastre de Venezuela en esta competición sigue siendo la fragilidad en la retaguardia. Tal como ocurrió en su debut, los errores defensivos volvieron a pasar factura, permitiendo que Costa de Marfil retomara el control del marcador y sentenciara el encuentro.

La falta de contundencia en los cierres y las desatenciones en momentos clave del partido han sido factores recurrentes que han complicado el desempeño del equipo en suelo francés.

Con esta nueva caída, la Vinotinto Sub-20 se encuentra contra las cuerdas. La clasificación a la siguiente instancia del Maurice Revello depende ahora de resultados ajenos y de una reacción inmediata y contundente en su próxima presentación.