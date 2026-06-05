Mundial 2026: Los mediocampistas serán los grandes protagonistas del torneo

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020

La importancia de los mediocampistas en el fútbol está centrada en ser los ejes, el motor, el cerebro y el termómetro de cualquier equipo. Ellos son los encargados de conectar la defensa con la delantera y allí está su gran importancia en el terreno de juego.

Al controlar la zona central de la cancha, el equipo que domina el mediocampo suele controlar el ritmo y el destino de todo el partido.

Es allí donde muchas selecciones que tomarán parte en la venidera edición del Mundial de Fútbol apuestan sus esperanzas de alcanzar las victorias, porque cuando una oncena mundialista ejecuta a la perfección su trabajo, los delanteros tienen el camino abierto a cumplir el gran objetivo de marcar los goles.

Los mediocampistas más destacados que disputarán la Copa del Mundo 2026 se dividen entre organizadores de juego, pivotes destructivos y volantes modernos de área a área.

Los mediocampistas clave

De acuerdo con las proyecciones más recientes de analistas deportivos, estas son las figuras del mediocampo llamadas a dominar el ritmo del torneo:

Jude Bellingham (Inglaterra): Se le considera uno de los mediocampistas más completos del planeta, destaca por su llegada al área desde segunda línea, posee potencia física y madurez táctica. Funciona tanto en el doble pivote como de mediapunta creativo.

Rodri Hernández (España): Es el eje central del campeón de Europa y sobresale por su lectura de juego impecable y capacidad para dictar el ritmo del partido. Es el futbolista con mayor efectividad de pases y consistencia bajo presión del fútbol actual.

Federico Valverde (Uruguay): Es el referente del mediocampo sudamericano, su principal atributo es su recorrido físico en la cancha. Aporta una gran velocidad en transiciones, recuperación de balones y un potente remate de larga distancia.

Pedri González (España): Los analistas y técnicos lo consideran como el cerebro creativo de la selección española. Se caracteriza por su visión de juego periférica y habilidad para romper líneas rivales con pases quirúrgicos en el último tercio del campo.

Moisés Caicedo (Ecuador): Está catalogado por la FIFA como una de las superestrellas a seguir en el torneo. Destaca por su capacidad de quite y despliegue físico en la contención, siendo el motor defensivo y el primer pase de salida de su equipo.

Jamal Musiala (Alemania): Actuando como mediocampista ofensivo o mediapunta, su gran fortaleza es la conducción del balón y la agilidad para sacarse rivales de encima en zonas de alta densidad defensiva.

Alexis Mac Allister y Enzo Fernández (Argentina): Es una dupla que equilibra perfectamente el tema posicional, la distribución limpia y el sacrificio defensivo que le permite a la albiceleste transicionar rápido de la defensa al ataque.