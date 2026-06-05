Mundial 2026: Alemania enciende las alarmas por la lesión de esta figura

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La concentración de la selección alemana en la antesala de la Copa del Mundo 2026 ha recibido un duro golpe este viernes.

Lennart Karl, el joven talento y una de las mayores promesas del Bayern Munich, ha sufrido una lesión durante la sesión de entrenamiento matutina, poniendo en serio riesgo su participación en la cita mundialista.

La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el campamento teutón. Tras el incidente, el jugador fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario para someterse a pruebas de imagen que determinen el alcance real de su dolencia.

"No pinta bien"

El seleccionador alemán, Julian Nagelsmann, compareció ante los medios visiblemente preocupado por el estado de su pupilo.

"No pinta bien. Fue al hospital y se hará pruebas. Tenemos que esperar el diagnóstico definitivo para evaluar si puede llegar a disputar el Mundial o si, lamentablemente, nos veremos obligados a buscar un reemplazo de emergencia”, confesó.

La posible baja de Karl supone un contratiempo táctico importante para Alemania. A sus 18 años, el centrocampista se había ganado un lugar en la convocatoria final gracias a su desparpajo y visión de juego, convirtiéndose en una de las piezas clave en la transición ofensiva que Nagelsmann ha diseñado para este torneo.

El cuerpo médico del combinado alemán trabaja a contrarreloj. En las próximas horas se espera un parte oficial que despeje las dudas sobre la disponibilidad del jugador. Por ahora, todo el entorno de la "Mannschaft" permanece a la espera de un diagnóstico que podría marcar el devenir de la plantilla de cara al debut.