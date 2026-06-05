Mundial 2026: ¿Argentina está obligada a clasificar en el Grupo J?

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La Selección Argentina iniciará su camino en el Mundial 2026 con el objetivo de demostrar, desde la primera jornada, que su estatus de favorita no es solo un título honorífico, sino una realidad competitiva.

Acompañada por Austria, Argelia y Jordania en el Grupo J, la "Albiceleste" afronta una fase de grupos que, en el papel, se presenta como un examen de control antes de las instancias de eliminación directa.

¿Está obligada a avanzar?

Para el equipo de Lionel Scaloni, la clasificación es una exigencia impuesta por su propia historia reciente. Argentina aterriza en Norteamérica con el bloque que alcanzó la gloria en 2022 y una madurez táctica que le permite gestionar los tiempos de cada partido.

Sin embargo, la complacencia es el enemigo más peligroso. La estructura del Mundial 2026, con 48 equipos, ha democratizado las oportunidades, y cualquier relajación ante rivales que, a priori, lucen inferiores, podría transformar un trámite en una pesadilla.

El foco se va con Messi

Por otro lado, Lionel Messi enfrenta su sexta cita mundialista con el reto adicional de la dosificación. La configuración del Grupo J ofrece a Scaloni el margen necesario para rotar piezas y mantener el ritmo competitivo sin sobrecargar a sus referentes.

La capacidad del cuerpo técnico para mantener a la plantilla enchufada, independientemente del nombre del rival, será la clave para que Argentina termine la fase de grupos con el primer puesto asegurado y la moral intacta.

Más allá de los nombres propios, el Grupo J define el primer tramo del recorrido para la "Albiceleste". La solidez que muestren frente a la intensidad austriaca, el orden argelino y la voluntad jordana será el termómetro real del estado de forma con el que afrontarán la defensa de su título.