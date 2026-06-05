Mundial 2026: Kylian Mbappé y Erling Haaland chocan en el Grupo I

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El Grupo I del Mundial 2026, conformado por Francia, Senegal, Irak y Noruega, se ha convertido instantáneamente en el foco de atención del torneo.

No es solo por el nivel de los combinados nacionales, sino por una narrativa que el fútbol moderno ha esperado con ansias; la convergencia definitiva entre Kylian Mbappé y Erling Haaland en un escenario mundialista.

El peso de los favoritos

Francia aterriza en el torneo con el estatus de gigante. El proyecto de Didier Deschamps parte con la responsabilidad de dominar el sector; sin embargo, el "factor Noruega" transforma la lógica del grupo.

La selección escandinava, bajo el liderazgo de Martin Ødegaard en la creación y la voracidad depredadora de Haaland en el área, el equipo nórdico presenta un sistema diseñado para competir contra las potencias establecidas.

El partido entre Francia y Noruega es, en esencia, la batalla por el relevo definitivo del fútbol mundial. Si bien las dinámicas colectivas dictarán quién suma los tres puntos, la expectativa mediática y deportiva estará centrada en el cara a cara entre Mbappé y Haaland.

Senegal e Irak exigen respeto

Ahora bien, sería un error garrafal reducir el Grupo I a un mano a mano europeo. Senegal, la gran potencia africana, se presenta con un bloque consolidado, capaz de amargarle la existencia a cualquier favorito mediante transiciones rápidas y una solidez defensiva envidiable.

Por otro lado, Irak llega al Mundial con la etiqueta de la "cenicienta". Lejos de conformarse con su presencia, el equipo iraquí afronta este desafío con una estructura táctica rigurosa, diseñada para minimizar las brechas ante rivales de mayor peso técnico y capitalizar cualquier desconexión de los gigantes.