Historia de los mundiales: México consagró a Pelé y Maradona

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Nelson Contreras S. | @nelsoncon2020.

México lindo y querido! como se deja escuchar en las estrofas de la tradicional ranchera azteca, puede ser utilizado para recibir una competencia de máxima envergadura como lo es la Copa Mundial de Fútbol 2026 en tres de sus estadios, donde se disputará una porción de la justa.

México se convierte en el primer país que obtiene por tercera vez la sede del certamen deportivo más importante del planeta, sede compartida ahora con Estados Unidos y Canadá.

De esta manera, el país azteca será sede de 13 partidos de la Copa del Mundo 2026, distribuidos entre el Estadio Azteca (Ciudad de México), Estadio Akron (Guadalajara) y Estadio BBVA (Monterrey). El torneo inicia con la inauguración oficial el 11 de junio.

Los encuentros serán los siguientes:

Estadio Ciudad de México (Ciudad de México), será sede de 5 partidos (tres de fase de grupos, un dieciseisavo y un octavo de final):

11 de junio – México vs. Sudáfrica (13:00 h), partido inaugural

17 de junio – Colombia vs. Uzbekistán (20:00 hrs)

24 de junio – México vs. Rep. Checa / Irlanda / Dinamarca (13:00 hrs)

30 de junio – Partido de Dieciseisavos de Final (Horario por confirmar)

5 de julio – Partido de Octavos de Final (Horario por confirmar).

️Estadio BBVA (Monterrey), recibirá 4 partidos (tres de fase de grupos y un dieciseisavo de final):

14 de junio – Suecia vs. Túnez

20 de junio – Túnez vs. Japón

24 de junio – Sudáfrica vs. Corea del Sur

29 de junio – Partido de Dieciseisavos de Final

️Estadio Akron (Guadalajara), albergará 4 partidos (todos correspondientes a la fase de grupos):

11 de junio – Corea del Sur vs. República Checa

18 de junio – México vs. Corea del Sur

26 de junio – Uruguay vs. España

26 de junio – Partido de Fase de Grupos

Los astros de los mundiales en México

Es conveniente recordar parte de la historia de los mundiales que se han realizado en México y para ello nada mejor que seleccionar a dos de las grandes figuras que deslumbraron esas ediciones.

Ellos fueron Edson Arantes do Nascimento (Pelé) y Diego Armando Maradona.

Los aztecas fueron los anfitriones en 1970 donde se consagró monarca la selección de Brasil afianzados en O´Rey Pelé, como se le conoció al gran astro del balompié de todas las épocas.

Mientras en 1985, la oncena de Argentina se cubrió de glorias al alcanzar la ansiada Copa con uno de los grandes del fútbol mundial como lo fue Diego Armando Maradona.

Conviene ahora ahondar en la historia para conocer un poco las gloriosas actuaciones de Pelé y Maradona en las justas donde sus países alcanzaron la ansiada Copa Mundial.

1970: La consagración del Rey

Pelé, firmó una de las actuaciones individuales y colectivas más brillantes en la historia del fútbol durante la Copa del Mundo de 1970 para guiar a la selección de Brasil a ganar el torneo de forma invicta.,

De esta manera se convirtió en el único jugador en levantar tres Copas del Mundo (1958, 1962, 1970). Anotó cuatro goles a lo largo del certamen, incluyendo el glorioso gol de cabeza en la gran final en la cual vencieron 4-1 a Italia en el estadio Azteca.

Marcó además un récord de asistencias al repartir 6 en esa misma edición (dos de ellas en la final), imponiendo un récord histórico para un solo torneo que aún sigue vigente.

Pelé realizó jugadas legendarias, muchas de las cuales no terminaron en gol, como el famoso no-gol contra Uruguay, tras un amago al portero Ladislao Mazurkiewicz y el intento de gol de media cancha frente a Checoslovaquia.

Maradona se consagró en México

La actuación de Diego Armando Maradona en el Mundial de México 1986 es considerada por la crítica internacional como la exhibición individual más dominante y brillante en la historia de las Copas del Mundo.

Como capitán de Argentina, lideró a su selección al título participando de forma directa en 10 de los 14 goles de su equipo (71.4% del total). Al término del torneo, la FIFA le otorgó el Balón de Oro al mejor jugador del certamen.

Partidos y momentos legendarios

En la fase de grupos, Maradona brindó tres asistencias. La primera en el debut ante Corea del Sur (3-1). Además, anotó el gol del empate contra Italia (1-1) y dio el pase de gol definitivo ante Bulgaria (2-0).

En cuartos de final vs. Inglaterra, Maradona marcó el triunfo por 2-1 con dos de las anotaciones más icónicas del deporte: Una de ellas fue "La Mano de Dios": con la que superó al arquero Peter Shilton saltando y golpeando sutilmente el balón con su puño izquierdo.

También está "El Gol del Siglo" recorrió 60 metros en 10 segundos dejando en el camino a 5 defensores ingleses y al portero.

En las semifinales vs. Bélgica anotó un espectacular doblete (2-0), el segundo quitándose a tres defensas en el área para sellar el pase a la final.

Queda así con una gran aureola la trayectoria de estos dos genios del fútbol ya desaparecidos, pero que hoy cobran de nuevo gran vigencia cuando se acerca una nueva historia en la cordial tierra mexicana.