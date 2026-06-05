Mundial 2026: España y Uruguay no quieren sorpresas en el Grupo H

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El Grupo H de la Copa Mundial 2026 presenta un interesante equilibrio entre tradición, talento emergente y aspiraciones históricas. España llega como vigente campeona de Europa y principal candidata al liderato, mientras que Uruguay aparece como su gran rival en la lucha por el primer puesto. Cabo Verde afronta la primera participación mundialista de su historia y Arabia Saudita intentará repetir el espíritu competitivo que la convirtió en una de las revelaciones de Catar 2022.

España: calidad colectiva y profundidad de plantilla

España aterriza en Norteamérica respaldada por una generación que combina experiencia y juventud. Futbolistas como Rodri, Pedri, Gavi, Lamine Yamal y Nico Williams conforman una de las plantillas más completas del torneo. Además, el equipo dirigido por Luis de la Fuente firmó una clasificación prácticamente impecable.

Fortalezas

Amplia posesión de balón y control de los ritmos del partido.

Gran profundidad en todas las líneas.

Capacidad para generar ocasiones desde distintas vías ofensivas.

Experiencia en escenarios de máxima exigencia internacional.

Debilidades

En los últimos dos mundiales le costó transformar su dominio en contundencia ofensiva.

Ha mostrado dificultades para romper bloques defensivos muy cerrados.

La presión de llegar como favorita puede convertirse en un factor adicional.

Uruguay: intensidad, experiencia y jerarquía

La Celeste vuelve a una Copa del Mundo con una base competitiva consolidada bajo la dirección de Marcelo Bielsa. Federico Valverde, Ronald Araújo, Rodrigo Bentancur, Manuel Ugarte y Darwin Núñez lideran una selección que mezcla talento europeo y tradición mundialista.

Fortalezas

Solidez física y competitiva.

Mediocampo de alto nivel internacional.

Capacidad para adaptarse a distintos contextos de juego.

Experiencia histórica en torneos cortos.

Debilidades

Dependencia de la eficacia de sus atacantes en partidos cerrados.

Algunas irregularidades defensivas cuando el equipo adelanta líneas.

Menor profundidad de banquillo respecto a las grandes potencias europeas.

Cabo Verde: la ilusión del debutante

La gran historia del grupo la protagoniza Cabo Verde, que disputará su primer Mundial tras una brillante fase clasificatoria en la que terminó por delante de selecciones de mayor tradición africana. Su crecimiento en los últimos años ha sido constante y cuenta con varios futbolistas que militan en ligas europeas.

Fortalezas

Organización táctica y disciplina colectiva.

Bloque compacto y difícil de superar.

Entusiasmo propio de una selección debutante sin presión externa.

Buen rendimiento defensivo durante las eliminatorias.

Debilidades

Menor experiencia internacional que sus rivales.

Plantilla con menos recursos individuales.

Puede sufrir ante selecciones que monopolizan la posesión del balón.

Arabia Saudita: un rival incómodo

Arabia Saudita acumula experiencia mundialista y mantiene una identidad competitiva reconocible. Su clasificación fue más compleja que la de otros integrantes del grupo, pero logró asegurar el boleto gracias a su capacidad para competir en momentos decisivos.

Fortalezas

Conocimiento de este tipo de torneos.

Transiciones rápidas y disciplina táctica.

Capacidad para sorprender a selecciones superiores, como ya demostró en la edición de 2022.

Debilidades

Menor calidad individual respecto a España y Uruguay.

Historial mundialista con dificultades para sostener el rendimiento durante toda la fase de grupos.

Dependencia de un bloque muy compacto para competir.

Balance general del Grupo H

Sobre el papel, España y Uruguay parten un escalón por encima del resto y deberían disputar el liderato del grupo en la última jornada. Cabo Verde y Arabia Saudita parecen destinados a luchar por la tercera plaza, aunque el nuevo formato del Mundial abre la puerta a una eventual clasificación como uno de los mejores terceros.

Probabilidades de avanzar a la siguiente fase

España: 90%

Uruguay: 80%

Arabia Saudita: 35%

Cabo Verde: 25%

La lógica futbolística sitúa a España como favorita para finalizar primera y a Uruguay como principal candidata al segundo puesto. Sin embargo, en un Mundial ampliado y con margen para los mejores terceros, tanto Arabia Saudita como Cabo Verde tienen argumentos para aspirar a una de las sorpresas de la fase de grupos.