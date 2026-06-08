MLB: Luis Arráez no para de batear esta campaña

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Luis Arráez proyecta a convertirse en uno de los venezolanos con más imparables en la historia de las Grandes Ligas. Aunque su carrera va apenas a su octavo año y suma 1108 imparables, su agilidad con el madero lo sitúa entre los bateadores de mayor contacto actualmente en la Gran Carpa.

En sus 29 años de edad, ocupa el puesto 35 entre venezolanos, a una distancia sumamente corta (una temporada y media) de ingresar ya al top 20.

En este 2026 está encaminado a otra gran zafra. Su promedio ofensivo está en .323 (4to LN) y acumula 80 inatrapables (2do LN) en sus primeros 63 juegos. Al momento de estas líneas, suma 8 juegos consecutivos conectando al menos un imparable. En ese período batea para .324.

Ese buen ritmo le permite a Arráez tener una sólida proyección de 200 incogibles al finalizar esta campaña. No es una cifra nueva para “La Regadera”, quien ya sonó 203 en el 2023 y 200 en el 2024.

Antes de comenzar la temporada, analistas y amantes del beisbol, catalogaron de “injusto” que el camarero firmara un contrato de 1 año y apenas 12 millones de dólares con los Gigantes de San Francisco.

Aparentemente la “modernidad” de la pelota, basada en múltiples estadísticas y análisis profundo del juego, minimizan el aporte de Arráez por “limitarse” a sencillos que se traducen en poca producción de carreras.

Sin embargo, Arráez, fiel a su naturaleza en el juego, continúa haciendo lo que mejor sabe: batear hits.

Esta temporada ya tiene 13 dobles, 4 triples, 2 jonrones y 25 carreras remolcadas. Su proyección es buena y continúa demostrando su valor en el mercado. Su WAR se ubica entre los mejores entre criollos con 2.1.

Aunque los Gigantes no pasan un buen momento con récord de 27-39 que los lleva al penúltimo, Arráez lleva sobre sus hombros el 14% de imparables de San Francisco en toda la contienda.

Esta noche se mide a los Nacionales de Washington en San Francisco para tratar de extender su cadena de juego dando imparables.