MLB: Eduardo Rodríguez está entre los mejores lanzadores en este renglón

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas ha servido para confirmar que Eduardo Rodríguez sigue siendo un lanzador dominante desde el montículo. El zurdo venezolano atraviesa un gran momento con los Arizona Diamondbacks y sus números lo colocan entre la élite de los abridores en las Mayores.

A medida que avanza la campaña, el experimentado serpentinero ha logrado destacar en uno de los indicadores más importantes para evaluar el rendimiento de un lanzador: la efectividad. Gracias a su capacidad para limitar carreras y mantener el control en situaciones de presión, Rodríguez se ha convertido en una pieza fundamental dentro de la rotación de Arizona que está luchando en la División Oeste de la Liga Nacional.

Eduardo Rodríguez - MLB

El venezolano de 33 años registra una efectividad de 2.52 en lo que va de temporada, una cifra que lo ubica en el octavo lugar entre todos los lanzadores de la MLB. Este desempeño refleja la regularidad que ha mostrado en cada una de sus aperturas y su habilidad para competir frente a algunas de las alineaciones más peligrosas del campeonato.

Más allá de su posición dentro del ranking general de MLB, el rendimiento de Rodríguez tiene un valor especial para Venezuela. Actualmente, ningún otro lanzador criollo presenta una efectividad mejor que la del serpentinero de los Diamondbacks, lo que lo convierte en el líder de este departamento entre los pitchers venezolanos.

Su combinación de experiencia, inteligencia sobre la lomita y variedad de lanzamientos ha sido clave para sostener números tan competitivos durante los primeros meses del calendario. Cada apertura representa una oportunidad para que el equipo compita y, al mismo tiempo, para que el venezolano continúe fortaleciendo sus credenciales como uno de los mejores abridores en 2026.

Finalmente, si logra mantener este nivel durante el resto de la temporada, Eduardo Rodríguez no solo podría cerrar el año entre los líderes de efectividad de las Grandes Ligas, sino también consolidarse como el lanzador venezolano más dominante dentro del mejor béisbol del mundo.