MLB: Pobre ofensivo de Manny Machado responsable de la debacle de San Diego Padres

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Las dificultades de Manny Machado en esta temporada comienzan a encender las alarmas dentro de los Padres de San Diego, que fracasaron durante el fin de semana en una serie de tres compromisos contra New York Mets desde el Petco Park.

La estrella del equipo atraviesa uno de los peores momentos ofensivos de su carrera, con un promedio de bateo de apenas .169 y un OPS de .596 cuando la campaña se acerca a su punto medio. Su bajo rendimiento ha coincidido con una preocupante caída del club en la clasificación. El antesalista se fue de 1-4 el viernes por la noche, que era el primer enfrentamiento ante los metropolitanos, en la derrota por blanqueada (5x0) y además bateó para doble jugada en un partido que puso de manifiesto su mala racha.

Manny Machado sin producir pone en duda su contrato con San Diego

La situación ha generado una creciente presión alrededor de la organización, especialmente porque los Padres fueron construidos para competir por los primeros lugares. Con el equipo en plena racha negativa y una de sus principales figuras sin encontrar respuestas en el plato, las críticas no han tardado en aparecer. Algunos analistas incluso consideran que, si la tendencia continúa, las consecuencias podrían extenderse más allá del terreno de juego y terminar afectando puestos dentro de la estructura deportiva de la franquicia.

En el caso de Machado, le resta un compromiso financiero de siete años y 280 millones de dólares garantizados por pagar después de la presente temporada de las Grandes Ligas, la cual representa una gran inversión en el futuro de la franquicia para lo poco que registrado el dominicano en 2026. Además de eso, el acuerdo no incluye cláusulas de salida (opt outs), lo que significa que el jugador no puede abandonar el contrato anticipadamente, mientras que también cuenta con una cláusula completa de no cambio que le otorga control total sobre cualquier posible traspaso.