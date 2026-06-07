MLB: Freddy Peralta y su objetivo en la agencia libre 2027

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Había una expectativa alta en Freddy Peralta con la camiseta de Mets de Nueva York. El dominicano llegó a la 'Gran Manzana' como el as de rotación de un equipo de postemporada. Sin embargo, las cosas no van bien y se está alejando su gran objetivo en la agencia libre 2027.

Peralta comenzó su último año de contrato con el objetivo de ser un lanzador élite. Su idea es demostrar su valía para optar a un contrato en la agencia libre 2027 entre los mejores pitchers de Las Mayores. Sin embargo, el mal rendimiento que ha tenido con Mets lo está alejando de eso.

Freddy en teoría quiere un contrato de 218 millones y 8 temporadas como Max Fried. Ahora bien, para lograr eso, debería tener un mejor rendimiento: 13 juegos, 13 aperturas, 4-4, 3.63 ERA, 72.0 entradas, 65 hits, 29 carreras limpias con 74 ponches y 1.32 de WHIP.

Con dichos registros es imposible que pueda optar a un contrato de 27+ millones de dólares por temporada. Debe mejorar mucho en cada apertura para intentar bajar sus números y esto pasa también porque la ofensiva de Mets de Nueva York empiece a producir en racha.

Freddy Peralta: levanta cabeza en sus últimas aperturas

Freddy Peralta ha demostrado una mejoría significativa en sus presentaciones recientes. Ha consolidando su rendimiento sobre la lomita en un periodo complicado de Mets de Nueva York. Durante sus últimas 7 salidas, ha logrado establecer un equilibrio sólido en su rendimiento.

Con una efectividad de 3.40 en este tramo, el diestro ha logrado controlar mejor el daño de las ofensivas rivales a lo largo de 39.2 entradas: 39 hits y 15 carreras limpias para registrar 3-1 con 1.41 de WHIP. Aún tiene mucho que mejorar, pero está mostrando un nivel más óptimo.

A pesar de los desafíos presentados por el control de la zona, Peralta ha logrado navegar situaciones complicadas con efectividad. Su capacidad para mantenerse competitivo en el montículo durante este periodo es una señal alentadora para su futuro a corto plazo.

Números de Freddy Peralta con Mets en 2026

Freddy Peralta ha tenido una temporada con muchos altibajos. Al menos la primera mitad del año no ha sido del todo positiva, sin embargo, aún falta mucho para finalizar la campaña 2026. En esa línea, es probable que pueda mejorar sus registros, aunque no alcance lo que se esperaba de él.

Números de Peralta en 2026:

- 13 juegos, 13 aperturas, 4-4, 3.63 ERA, 72.0 entradas, 65 hits, 29 carreras limpias, 9 jonrones, 30 boletos, 74 ponches, 1.32 WHIP