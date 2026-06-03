MLB: Carlos Mendoza habla sobre la crisis de los Mets de Nueva York

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Los Mets de Nueva York siguen luchando con los fantasmas del pasado. Las fallas estructurales que marcaron el primer tercio de la temporada no solo persisten, sino que los obliga hacer una remontada histórica en la sgeunda mitad de la campaña para seguir con las aspiración de postemporada.

El núcleo del problema es la prevención de carreras, un concepto que el presidente de operaciones de béisbol, David Stearns, calificó como la prioridad número uno durante el pasado invierno. Sin embargo, el pitcheo y la defensa, que ya fueron el talón de Aquiles de la novena neoyorquina la campaña pasada, continúan siendo un dolor de cabeza crónico, como quedó en evidencia este martes en la derrota por 8-3 ante los Marineros en el T-Mobile Park.

"No jugamos bien. No lanzamos bien, no hicimos un par de jugadas detrás de nuestro cuerpo de lanzadores. Fue simplemente un juego errático" reseñó la página web de los Mets sobre lo que dijo el manager venezolano Carlos Mendoza.

El costo de los errores

La debacle en el T-Mobile Park tuvo un claro punto de inflexión durante la tercera entrada. Con el partido aún en tablas, la defensa del lado derecho del diamante exhibió una alarmante vulnerabilidad. Un par de errores consecutivos de Marcus Semien y Mark Vientos destaparon las carencias en la ejecución.

El manager Carlos Mendoza no escondió su malestar ante los medios: fue especialmente duro con Vientos, al catalogar su pifia como una acción "de rutina" imperdonable en el máximo nivel.

En cuanto a Semien, cuya jugada fue un cúmulo de infortunios, un batazo escapado seguido de un tiro desesperado y errático a primera, la frustración fue evidente. Aunque el saldo de ese episodio fue de una sola carrera, el daño psicológico y la sensación de inseguridad dejaron claro que, para los Mets, la falta de fiabilidad defensiva es un costo demasiado alto que el equipo ya no puede permitirse pagar.

El cronómetro corre en contra

La situación de los Mets (26-35) empieza a teñirse de urgencia. Al cerrar esta semana, el equipo habrá completado el 40 por ciento de su calendario, un umbral donde las excusas dejan de ser válidas y la realidad de la tabla de posiciones empieza a dictar sentencia.

En los pasillos de la gerencia y el vestuario ya se respira el peso de la realidad: el margen de maniobra se ha evaporado. Si la inconsistencia que ha definido el primer tercio de la temporada no se corrige de inmediato, la brecha con los punteros será insalvable. De no haber un giro drástico, los Mets se condenarán a sí mismos a un verano irrelevante, donde la segunda mitad de la temporada será poco más que un ejercicio de frustración sin aspiraciones reales.