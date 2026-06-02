MLB: Este lanzador dominicano es una guillotina y sigue brillando con los Mets

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Que los Mets de Nueva York sean uno de los equipos con peor registro en la Liga Nacional no significa que todos sus peloteros también tengan una baja producción. De hecho, si hablamos de excepciones, específicamente en cuanto a lanzadores, el nombre de Huáscar Brazobán resalta por encima del resto.

El brazo más efectivo de los Mets

El derecho dominicano se ha convertido en un verdadero salvavidas para el manager Carlos Mendoza, quien no ha dudado en llamarlo al montículo en cada momento de apremio que tiene el equipo. Lo más importante de todo es que, al final, siempre ha respondido de gran manera.

Si nos fijamos en las estadísticas individuales del conjunto de Queens, Huáscar Brazobán es el relevista con más victorias y el segundo con mejor efectividad, tomando en cuenta a aquellos lanzadores con al menos 25 innings de labor. De hecho, solo el abridor Clay Holmes lo supera en el apartado de triunfos con un total de cuatro.

En abril tuvo una seguidilla de ocho encuentros consecutivos sin permitir anotaciones, hasta que en sus últimas dos presentaciones le pisaron el home en par de oportunidades. Por su parte, durante mayo no solo tuvo más actividad, sino que también los rivales lo leyeron mucho mejor al punto de anotarle hasta en cinco oportunidades.

Números de Huáscar Brazobán en la temporada 2026 de la MLB

25 juegos

4 aperturas

3 victorias

1 derrota

4 holds

29 innings

7 carreras permitidas

12 bases por bolas

24 ponches

1.86 EFE

0.97 WHIP

Con pasado en la LVBP

Con una actuación tan destacada en esta temporada 2026 de la MLB, vale la pena recordar que Huáscar Brazobán llegó a ver acción en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) hace varias zafras atrás. Su primera experiencia fue en la 2016-2017 y luego regresó en la 2018-2019, ambos con Tiburones de La Guaira.

Más allá de que solo participó en dos compromisos en esa primera temporada; para la siguiente no le fue tan bien y dejó marca de dos victorias y dos derrotas, con 7.11 de efectividad, tres bases por bolas, dos ponches y 11 carreras permitidas en 12.2 innings luego de 14 juegos.