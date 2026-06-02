MLB: ¿Junior Caminero podrá superar su mejor junio en 2026?

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Junior Caminero dejó de ser una promesa en Rays de Tampa Bay para convertirse en una realidad. El dominicano es el hombre de poder de la franquicia y el más determinante para lograr victorias. Comenzó junio con una actuación brillante y ahora busca superar su registros en MLB.

Caminero en la derrota 9-10 de Rays sobre Tigres de Detroit registró: 3 turnos, 3 anotadas, 1 hit, 1 jonrón, 2 impulsadas, 2 boletos. Con esos números inicio el mes de junio con un nivel superlativo: logrando su jonrón #14 de la temporada; mientras busca mejorar sus propios registros.

Junior durante su carrera en junio tiene: 25 juegos, 98 turnos, 21 anotadas, 24 hits, 4 dobles, 8 jonrones, 16 impulsadas, 2 bases robadas, 11 boletos, 18 ponches, .245 PRO y 858 OPS. En ese contexto, durante 2026 con el inicio que tuvo podría tener los mejores números en el mes.

Junior Caminero la brújula ofensiva de Rays de Tampa Bay

Junior Caminero no lidera todas las estadísticas ofensivas de Rays de Tampa Bay. Sin embargo, su presencia en el juego trasciende los números y se nota porque se ha consolidado como una pieza fundamental del equipo: contagia y carga de energía a sus compañeros.

Cuando Caminero logra encontrar su ritmo de contacto y disciplina en el plato, la ofensiva de Tampa fluye con una naturalidad. Esto ayuda a la producción de carreras constantes que registran. De hecho, fueron el primer equipo en llegar a las 30 victorias en Liga Americana.

Números de Junior Caminero con Rays en 2026

Junior Caminero es de los peloteros con mejor presente en Grandes Ligas. Está proyectando números brutales en 2026 y poco a poco estará cumpliendo o superando esos primeros registros. Con Rays de Tampa Bay tiene tranquilidad y confianza para explotar su potencial.

Números de Caminero en 2026:

- 57 juegos, 215 turnos, 37 anotadas, 60 hits, 8 dobles, 14 jonrones, 30 impulsadas, 36 boletos, 38 ponches, .279 PRO, .381 OBP, .512 SLG, .893 OPS