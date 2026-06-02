MLB: Junior Caminero arranca el mes con este tablazo y un ritmo ofensivo arrollador

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Junior Caminero acaba de darle la bienvenida al mes de junio con un batazo de esos descomunales que solo él sabe protagonizar en el Tropicana Field. Esto sucedió durante el primer careo de la serie entre Rays de Tampa Bay y Tigres de Detroit.

El dominicano recortó diferencias en la parte baja del cuarto episodio con un cuadrangular de dos rayitas. Al tercer envío del abridor Ty Madden, un sinker casi por el medio, le dio con todo a la bola que la mandó hacia lo más lejos del jardín central, a una distancia de 422 pies y con una velocidad de salida de 110.4 mph.

Vale mencionar que se trató del jonrón 14 de Junior Caminero en lo que va de temporada. Por los momentos, el resto de sus estadísticas señalan 30 carreras impulsadas, 36 anotadas y .280 de promedio luego de 57 encuentros.

Caminero, entre los latinos con más poder de la temporada

Si hacemos un podio de los peloteros latinos con más conexiones de este estilo en la presente zafra de la MLB, el nacido en Santo Domingo se ubica en el segundo puesto con 14 bambinazos, solo superado por Yordan Álvarez (20).

Además, vale mencionar que en caso de mantener este ritmo arrollador será muy probable que iguale, o incluso supere, su tope de 45 jonrones en una campaña, la cual firmó en 2025.