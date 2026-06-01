MLB: David Ortiz revela la frustración de John Henry por la crisis de los Red Sox

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El legendario "Big Papi", David Ortiz, confesó recientemente que John Henry, propietario de los Boston Red Sox, está sumamente preocupado. La crisis deportiva que mantiene al equipo en el fondo de su división no ha pasado desapercibida para la gerencia.

Durante su torneo de golf benéfico, llamado "David Ortiz Soiree of Hearts", el miembro del Salón de la Fama reveló detalles de su charla con el dueño. El Hall of Fame aseguró que Henry y toda la directiva buscan revertir este oscuro panorama con urgencia.

"Él está preocupado, lo entiendo y lo hablamos", comentó Ortiz a The Associated Press el pasado lunes. "Conozco a John, a Tom Werner y a todo el grupo; están trabajando duro para encontrar soluciones y enderezar este proyecto".

Una temporada para el olvido

Actualmente, la novena de Boston atraviesa un momento sumamente crítico con un récord negativo de 25-33. Esta marca los sitúa a 12 juegos de distancia de los Tampa Bay Rays, quienes dominan la División Este de la Liga Americana.

Ortiz enfatizó que, aunque su semblante no lo demuestre, Henry está profundamente inquieto por esta debacle. El propietario de 76 años, que adquirió el club en 2002 junto a sus socios, se ha mantenido alejado de los reflectores recientemente.

De hecho, Henry no ha participado en una rueda de prensa oficial del equipo desde el polémico traspaso de la estrella Mookie Betts a los Dodgers en 2020. Este silencio ha generado dudas y cierta desconexión con la apasionada base de aficionados.

El silencio del dueño y el deseo de ganar

Para Ortiz, la actitud estoica de Henry hace que los fanáticos duden de su compromiso, algo que el exjugador considera una percepción errónea. "John es alguien que maneja muy bien sus emociones, es sumamente profesional en todo", explicó.

"A la gente a veces le cuesta entender esa faceta suya, pero de verdad le importa lo que sucede", añadió el dominicano. Según el expelotero de 50 años, el propietario anhela recuperar la gloria que los llevó a conquistar cuatro Series Mundiales entre 2004 y 2018.

"Me senté a hablar con él y quiere recuperar la fórmula de los viejos tiempos, no se ha rendido", afirmó Ortiz. "A veces no comprendemos que, por cómo funciona este deporte, es muy difícil mantenerse siempre en la cima".

Presión constante en Boston y en el extranjero

La presión sobre la directiva de Henry parece multiplicarse y traspasar las fronteras del béisbol. Su equipo de la Premier League inglesa, el Liverpool, acaba de tomar la drástica decisión de despedir a su director técnico, Arne Slot, este mismo sábado.

En Boston, la situación también cobró víctimas importantes recientemente en un intento desesperado por sacudir el vestidor. La gerencia de los Red Sox tomó la dura decisión de despedir al mánager Alex Cora y a cinco de sus entrenadores el pasado mes de abril.

El descontento general de la afición llegó a un punto álgido durante el mes pasado en las inmediaciones del estadio. Una avioneta sobrevoló el mítico Fenway Park exhibiendo una pancarta que imploraba a los propietarios la venta inmediata de la franquicia.

El compromiso más allá del diamante

Al ser cuestionado sobre si a Henry también le importan los sentimientos de los seguidores del equipo, Ortiz fue contundente. "Cuando te preocupas, lo haces por todo: el equipo, los fanáticos y el futuro. El jefe está trabajando sin descanso para que esto mejore", sentenció.

Por su parte, el torneo de golf del "Big Papi" sigue siendo un motor vital para el Fondo Infantil David Ortiz. Esta noble iniciativa ha financiado cirugías cardíacas que han salvado la vida de más de 1,900 niños en Nueva Inglaterra y la República Dominicana.

Además, la fundación ha logrado brindar atención y cuidados cardiológicos a casi 19,000 menores que lo necesitaban. El exitoso evento benéfico contó con la presencia de grandes figuras del deporte, incluyendo al histórico cerrador de los Yankees, Mariano Rivera.