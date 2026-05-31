MLB: Ranger Suárez registró 10 ponches ante los Guardianes

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador zurdo Ranger Suárez completó una labor de cinco entradas en el enfrentamiento dominical entre los Medias Rojas de Boston y los Guardianes de Cleveland. Sin embargo, el venezolano se fue sin decisión. Durante su permanencia en el montículo, Suárez permitió cuatro carreras limpias y ocho imparables. La salida concluyó luego de realizar 93 lanzamientos.

Suárez registró 10 ponches frente a la alineación de Cleveland. Esta cifra iguala su cantidad máxima de bateadores retirados por la vía del ponche en un solo juego durante la actual temporada de las Grandes Ligas y es la séptima vez que lo logra en su carrera.

Además, el lanzador otorgó dos bases por bolas. El promedio de lanzamientos por entrada fue de 18.6, derivado de la presencia de corredores en base en múltiples episodios.

La quinta entrada determinó el final de la labor monticular para Suárez. Las cuatro carreras limpias permitidas se consolidaron en esta fase del encuentro. El mánager de los Medias Rojas, realizó la sustitución del lanzador tras alcanzar el límite de 93 pitcheos.Tras esta aparición en el Progressive Field, la efectividad de Ranger Suárez se establece en 3.38.

Durante la temporada muerta, los Medias Rojas acordaron la contratación de Suárez mediante un acuerdo de cinco años y 130 millones de dólares. Este contrato garantiza un salario promedio anual de 26 millones de dólares.

El calendario oficial indica que la próxima apertura de Ranger Suárez será contra los Yankees de Nueva York.