MLB: Ronald Acuña Jr. dejó números para ser considerado Jugador de la Semana

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El jardinero venezolano Ronald Acuña Jr. completó una de las semanas de mayor producción ofensiva en la presente temporada de las Grandes Ligas. Su desempeño en el terreno de juego no solo lo ubica como el aspirante principal al galardón de Jugador de la Semana en la Liga Nacional, sino que también lo llevó a establecer un registro estadístico sin precedentes en la historia contemporánea.

A lo largo de los últimos seis choques disputados por su equipo, Acuña Jr. dejó un promedio de bateo de .333. Este porcentaje es el resultado de conectar siete imparables en sus turnos oficiales al bate. Dentro de esos indiscutibles, el pelotero sumó un total de dos triples, incluyendo cinco cuadrangulares, impulsó diez carreras y anotó en cinco ocasiones, consolidándose como el elemento más productivo de su alineación.

Un rendimiento de calibre de Jugador de la Semana

El análisis detallado de sus apariciones recientes muestra que el impacto del jugador se concentró con mayor fuerza en los últimos cuatro desafíos. En ese lapso específico de cuatro juegos, Acuña Jr. conectó los cinco cuadrangulares de su cuenta semanal, remolcó ocho de sus diez carreras totales y acumuló cuatro bases robadas.

El guardabosques se convirtió en el único pelotero en la Era Moderna de las Grandes Ligas, período que abarca desde el año 1900 hasta el presente, en acumular un mínimo de cuatro cuadrangulares, cuatro bases robadas y cuatro bases por bolas en un intervalo de tres juegos.