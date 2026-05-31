MLB: Eugenio Suárez rompe su sequía jonronera en triunfo de los Rojos

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El antesalista de los Rojos de Cincinnati, Eugenio Suárez, logró sacudirse la presión que lo acompañaba desde mediados de abril. Con un swing potente que conectó la pelota a una velocidad de salida de 102.8 millas por hora, el venezolano mandó la bola a las gradas para recorrer 387 pies, marcando así su primer cuadrangular desde aquel lejano 15 de abril.

La victoria por marcador de 6-4 frente a los Bravos de Atlanta fue un ejercicio de consistencia para la ofensiva de los Rojos. A excepción de la segunda entrada, el equipo logró anotar al menos una carrera en cada episodio, demostrando una agresividad en el plato que no se había visto con frecuencia en las semanas recientes. En este contexto, Suárez se convirtió en el protagonista silencioso pero efectivo de la tarde.

El jugador finalizó el encuentro de 3-1, acumulando dos carreras impulsadas. Su primera producción llegó mediante un elevado de sacrificio en la quinta entrada, una jugada de fundamentos que permitió mover el marcador. Posteriormente, en el séptimo capítulo, llegó el momento culminante: el vuelacercas solitario que puso el sello definitivo a su actuación. Este desempeño es un bálsamo necesario tras una racha negativa en la que acumulaba apenas cuatro imparables en veintidós turnos al bate durante sus últimos siete compromisos.

Estadísticas que invitan a la esperanza

A pesar del inicio lento en cuanto a poder, la temporada de Suárez todavía tiene mucho camino por recorrer. Con 130 apariciones al plato en lo que va del calendario, el toletero registra una línea ofensiva de .224/.300/.371. Sus cuatro cuadrangulares y 15 carreras impulsadas son números que, lejos de ser definitivos, marcan un punto de partida para el repunte del infielder.