MLB: Estos son los cinco ganadores fijos para la jornada de este 31 de mayo

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas continúa dejando jornadas intensas y este 31 de mayo presenta varios encuentros que ya tienen favoritos claros según el rendimiento reciente de cada organización para este cierre del fin de semana.

Equipos como Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles y Cachorros de Chicago llegan con ventaja sobre sus rivales y aparecen como las selecciones más seguras del día en la Gran Carpa.

La combinación entre momento ofensivo, profundidad en el pitcheo y regularidad colectiva ha permitido identificar a cinco franquicias que parten como favoritas para quedarse con la victoria.

Ganadores - MLB

Uno de los pronósticos más sólidos apunta hacia los Yankees de Nueva York en su enfrentamiento ante los Athletics. El equipo neoyorquino continúa mostrando una de las mejores rotaciones de lanzadores de toda la MLB y además mantiene una ofensiva explosiva capaz de marcar diferencias desde los primeros innings.

Otro de los favoritos del día son los Marineros de Seattle frente a los Arizona Diamondbacks, siendo este uno de los más parejos. Sin embargo, Seattle ha encontrado estabilidad tanto en el montículo como en su producción ofensiva en la última semana y estará jugando en casa.

En uno de los duelos más atractivos de la jornada, los Dodgers de Los Ángeles aparecen con ligera ventaja sobre los Phillies de Filadelfia El combinado californiano llega con un lineup encendido y con la presencia en el montículo del japonés Yoshinobu Yamamoto.

Los Gigantes de San Francisco también parten como favoritos ante los Rockies de Colorado. La diferencia de rendimiento entre ambas novenas durante las últimas semanas ha sido evidente, especialmente por las dificultades que ha mostrado Colorado para competir en la División Oeste de la Liga Americana.

Finalmente, los Cachorros de Chicago completan la lista de selecciones fuertes del día frente a los Cardenales de San Luis. Chicago ha mostrado mayor consistencia colectiva y buscará aprovechar su buen momento para seguir escalando posiciones en la clasificación.