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Las Grandes Ligas siguen siendo escenario de una generación histórica de bateadores y las estadísticas avanzadas confirman quiénes han marcado diferencias desde el inicio de la temporada 2023 en adelante.

Entre nombres como Aaron Judge, Shohei Ohtani y Juan Soto, aparece nada más y nada menos que el de Ronald Acuña Jr., demostrando que su impacto ofensivo continúa siendo uno de los más importantes de toda la Gran Carpa.

El jardinero venezolano registra un impresionante wRC+ de 153, una cifra que lo coloca entre los bateadores más productivos del béisbol en los últimos años. Esta métrica, utilizada para medir la contribución ofensiva ajustada al contexto de liga y estadio, respectivamente.

Ronald Acuña Jr. - MLB

El pelotero de 28 años ha logrado mantener un nivel ofensivo de élite cuando está saludable y en óptimas condiciones. Su combinación de poder, velocidad y capacidad para embasarse lo convierte en uno de los jugadores más completos de las Grandes Ligas.

Además, su agresividad en las bases y su energía constante han sido fundamentales para mantener a los Bravos de Atlanta entre uno de los mejores equipos en lo que va de la campaña 2026 y liderar la División Este de la Liga Nacional.

Aunque Aaron Judge lidera la lista con un extraordinario 196 de wRC+ y Shohei Ohtani continúa brillando con 174, el criollo sigue consolidándose dentro del grupo más selecto y prestigioso de este deporte en la actualidad.

Por lo tanto, su presencia genera presión constante sobre los lanzadores rivales y cambia completamente la dinámica ofensiva del conjunto de Georgia.

Finalmente, desde su llegada a la MLB, Ronald Acuña Jr. continúa escribiendo una etapa histórica para los latinos y en especial para los venezolanos.