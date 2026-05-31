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MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras la jornada de este sábado

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Meridiano

Domingo, 31 de mayo de 2026 a las 08:19 am

Atlanta es el primer equipo en llegar a 30 victorias 

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Durante este sábado, 30 de mayo, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas, la cual estuvo bastante interesante y como yabes tradición, te mostraremos la tabla de posiciones a continuación.

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Los Bravos de Atlanta se mantienen como el equipo más dominante y fueron los primeros en alcanzar los 40 triunfos. Por su parte, Detroit y Colorado, son los que tienen peor balance con 37 derrotas.

Así están las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

  1. Rays de Tampa Bay (35-20)
  2. Yankees de Nueva York (35-23)
  3. Azulejos de Toronto (29-30)
  4. Orioles de Baltimore (27-32)
  5. Medias Rojas de Boston (23-33).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (34-26)
  2. Medias Blancas de Chicago (31-27)
  3. Mellizos de Minnesota (27-32)
  4. Reales de Kansas City (22-36)
  5. Tigres de Detroit (22-37).

División Oeste:

  1. Marineros de Seattle (30-29)
  2. Atléticos (28-30)
  3. Rangers de Texas (27-31)
  4. Astros de Houston (27-33)
  5. Angelinos de Anaheim (23-36).

Mira las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (40-19)
  2. Phillies de Philadelphia (30-28)
  3. Nacionales de Washington (30-29)
  4. Marlins de Miami (26-33)
  5. Mets de Nueva York (25-33).

División Central:

  1. Cerveceros de Milwaukee (34-21)
  2. Cachorros de Chicago (32-27)
  3. Cardenales de San Luis (30-26)
  4. Piratas de Pittsburgh (31-28).
  5. Rojos de Cincinnati (29-28)

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (37-21)
  2. Padres de San Diego (32-25)
  3. Cascabeles de (31-26)
  4. Gigantes de San Francisco (22-36)
  5. Rockies de Colorado (22-37).

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