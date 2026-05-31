MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras la jornada de este sábado

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Durante este sábado, 30 de mayo, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas, la cual estuvo bastante interesante y como yabes tradición, te mostraremos la tabla de posiciones a continuación.
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Los Bravos de Atlanta se mantienen como el equipo más dominante y fueron los primeros en alcanzar los 40 triunfos. Por su parte, Detroit y Colorado, son los que tienen peor balance con 37 derrotas.
Así están las posiciones en la Liga Americana:
División Este:
- Rays de Tampa Bay (35-20)
- Yankees de Nueva York (35-23)
- Azulejos de Toronto (29-30)
- Orioles de Baltimore (27-32)
- Medias Rojas de Boston (23-33).
División Central:
- Guardianes de Cleveland (34-26)
- Medias Blancas de Chicago (31-27)
- Mellizos de Minnesota (27-32)
- Reales de Kansas City (22-36)
- Tigres de Detroit (22-37).
División Oeste:
- Marineros de Seattle (30-29)
- Atléticos (28-30)
- Rangers de Texas (27-31)
- Astros de Houston (27-33)
- Angelinos de Anaheim (23-36).
Mira las posiciones en la Liga Nacional:
División Este:
- Bravos de Atlanta (40-19)
- Phillies de Philadelphia (30-28)
- Nacionales de Washington (30-29)
- Marlins de Miami (26-33)
- Mets de Nueva York (25-33).
División Central:
- Cerveceros de Milwaukee (34-21)
- Cachorros de Chicago (32-27)
- Cardenales de San Luis (30-26)
- Piratas de Pittsburgh (31-28).
- Rojos de Cincinnati (29-28)
División Oeste:
- Dodgers de Los Angeles (37-21)
- Padres de San Diego (32-25)
- Cascabeles de (31-26)
- Gigantes de San Francisco (22-36)
- Rockies de Colorado (22-37).
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