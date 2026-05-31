MLB: Así se pone la tabla de posiciones tras la jornada de este sábado

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Durante este sábado, 30 de mayo, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas, la cual estuvo bastante interesante y como yabes tradición, te mostraremos la tabla de posiciones a continuación.

Los Bravos de Atlanta se mantienen como el equipo más dominante y fueron los primeros en alcanzar los 40 triunfos. Por su parte, Detroit y Colorado, son los que tienen peor balance con 37 derrotas.

Así están las posiciones en la Liga Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (35-20) Yankees de Nueva York (35-23) Azulejos de Toronto (29-30) Orioles de Baltimore (27-32) Medias Rojas de Boston (23-33).

División Central:

Guardianes de Cleveland (34-26) Medias Blancas de Chicago (31-27) Mellizos de Minnesota (27-32) Reales de Kansas City (22-36) Tigres de Detroit (22-37).

División Oeste:

Marineros de Seattle (30-29) Atléticos (28-30) Rangers de Texas (27-31) Astros de Houston (27-33) Angelinos de Anaheim (23-36).

Mira las posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (40-19) Phillies de Philadelphia (30-28) Nacionales de Washington (30-29) Marlins de Miami (26-33) Mets de Nueva York (25-33).

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (34-21) Cachorros de Chicago (32-27) Cardenales de San Luis (30-26) Piratas de Pittsburgh (31-28). Rojos de Cincinnati (29-28)

División Oeste: