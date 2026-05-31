MLB: Martín Pérez se acerca al centenar de victorias en las Grandes Ligas

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El lanzador Martín Pérez registró una victoria el día sábado luego de completar cinco entradas de labor frente a los Rojos de Cincinnati. Durante su permanencia en el juego, el abridor de los Bravos de Atlanta permitió dos carreras. Con el resultado de este encuentro, el lanzador suma el triunfo número 94 de su trayectoria profesional en las Grandes Ligas.

Pérez ha demostrado ser un lanzador de la vieja escuela. Su enfoque no depende de la velocidad extrema, sino de la precisión, la inteligencia en el montículo y la capacidad de mantener a los bateadores rivales fuera de balance. En sus ocho aperturas del presente año, ha cumplido con el guion esperado: trabajar consistentemente entre cinco y seis episodios por salida.

El desglose de su rendimiento es un reflejo de su durabilidad y control: ha dejado en blanco a la oposición en dos ocasiones, permitió una carrera en dos salidas, dos carreras en otras dos y cuatro anotaciones en el par restante. Sumando su labor como relevista, donde acumuló 9.1 entradas de labor con apenas dos carreras permitidas, su efectividad se ubica en un sólido 2.79.

Un quinto abridor ideal

En el beisbol moderno, la función de un quinto abridor suele ser subestimada, pero lo que Martín Pérez aporta a los Bravos es exactamente lo que se busca en esa posición: confiabilidad. Los números no mienten y respaldan la solidez de su campaña actual:

Registro de 3 victorias y 3 derrotas en 12 juegos.

Efectividad de 2.79 y 3.91 xFIP.

51.2 entradas de labor.

42 ponches frente a 18 boletos.

WHIP de 1.02.

La agenda no se detiene para el lanzador criollo. Tras esta victoria en territorio visitante, Martín Pérez ya prepara su próxima presentación. La organización ha confirmado que su siguiente salida será en casa, donde enfrentará a los Piratas de Pittsburgh la semana próxima. Con el impulso de su triunfo 94 y la confianza de un equipo que empieza a encontrar su mejor forma en la temporada, Pérez buscará seguir sumando para consolidar el puesto de los Bravos en la tabla de posiciones.