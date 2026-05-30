MLB: ¡Finalmente! Cayó el primer jonrón de Fernando Tatis Jr. en 2026

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La espera llegó a su fin. El jardinero de los Padres de San Diego, Fernando Tatis Jr., registró su primer cuadrangular de la temporada regular. La acción se desarrolló durante la disputa del quinto episodio del partido contra los Nacionales de Washington. El batazo alcanzó una distancia proyectada de 451 pies, lo que puso fin a una larga racha de 56 juegos sin registrar vuelacercas por parte del dominicano.

Previo a su aparición en la caja de bateo en la quinta entrada, Fernando Tatis Jr. documentaba una racha de 56 juegos consecutivos sin lograr un cuadrangular. Esta cifra constituye la mayor cantidad de juegos continuos sin conectar un jonrón en su trayectoria profesional dentro de las Grandes Ligas.

El periodo sin cuadrangulares abarcó un total de 239 apariciones legales en el plato antes del contacto ante el cuerpo de lanzadores del equipo de Washington.

El batazo fue conectado ante los lanzamientos del serpentinero zurdo de los Nacionales, Foster Griffin. El envío seleccionado por Tatis Jr. consistió en una recta de cuatro costuras que cruzó la zona del plato a una velocidad medida de 90.9 millas por hora.

Antes del choque de hoy, Tatis Jr. daba señales de que su ofensiva empezaba a despegar. Mostrando un promedio de .480 con dos empujadas y tres anotadas en los últimos siete juegos.