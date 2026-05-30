MLB: Willson Contreras figura entre los tres mejores bateadores latinos actuales

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La MLB presentó la actualización del Power Ranking de Bateadores Latinos correspondiente a la temporada 2026. El listado clasifica a los diez jugadores de posición de origen latinoamericano con mayor rendimiento ofensivo actual. Yordan Álvarez (Houston) ocupa la primera posición, seguido por Andy Pagés (Dodgers). Willson Contreras, actual receptor de los Medias Rojas, se ubica en el tercer lugar. La lista concluye con Luis Arráez (San Francisco) en la décima posición.

Willson Contreras sostiene la tercera posición del ranking a través de métricas ofensivas consistentes. Los datos de MLB Savant para la temporada 2026 indican que el jugador de los Medias Rojas de Boston registra un Batting Run Value en el percentil 95 de la liga, equivalente a 15 carreras.

El perfil de bateo de Contreras muestra un xwOBA (Expected Weighted On-base Average) de .398, ubicándolo en el percentil 96. Su promedio de bateo esperado (xBA) es de .278, correspondiente al percentil 81, y su slugging esperado (xSLG) es de .530, en el percentil 91. La velocidad de su bate (Bat Speed) promedia 76.2 millas por hora (percentil 94). Su tasa de conexiones óptimas (Barrel %) es de 14.6%, situándose en el percentil 88 de las Grandes Ligas.

Disciplina en la caja de bateo

Los datos también exponen las frecuencias de fallo en el swing de Contreras. El receptor presenta una tasa de ponches (K %) de 25.1%, ubicándose en el percentil 29. Su tasa de abanicados (Whiff %) es de 30.1%, correspondiente al percentil 21. El porcentaje de bases por bolas obtenidas (BB %) es de 9.7%, manteniéndose en el percentil 59. La persecución de pitcheos fuera de la zona de strike (Chase %) registra un 32.9% (percentil 32). La temporada de Contreras con los patirrojos arroja números superiores a figuras como Juan Soto, Ketel Marte y Elly De La Cruz.

Luis Arráez ocupa el décimo lugar en esta edición del Power Ranking. Vistiendo el uniforme de los Gigantes de San Francisco en 2026, Arráez mantiene su presencia entre los bateadores latinos con mayor producción ofensiva, validando su capacidad de contacto dentro de la Liga Nacional.

Actualmente, “La Regadera” está peleando el título de bateo de todas las grandes ligas con un promedio de .329, sólo superado por los .336 de Otto López de los Marlins de Miami.