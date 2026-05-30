MLB: Astros reciben buenas noticias sobre José Altuve

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La gerencia de los Astros de Houston ha compartido una actualización alentadora sobre el estado físico de su segunda base estelar, José Altuve. Tras sufrir una distensión en el oblicuo a mediados de mayo que lo obligó a ingresar en la lista de lesionados, el infielder ha mostrado una evolución positiva que sorprende tanto al cuerpo técnico como al departamento médico del equipo.

De acuerdo con los reportes internos de la organización, es altamente probable que el jugador de 36 años no requiera cumplir con una asignación de rehabilitación en las ligas menores. Esta posibilidad, que inicialmente parecía complicada debido a la delicadeza de este tipo de lesiones musculares, se ha convertido en la ruta principal para su retorno inmediato a las Grandes Ligas.

El camino directo al lineup titular

La estrategia del cuerpo técnico es clara: evitar retrasos innecesarios en su reincorporación al terreno de juego. A diferencia de otros casos donde el ritmo competitivo debe recuperarse mediante encuentros en sucursales, la experiencia y la capacidad de adaptación de Altuve permiten que la organización considere un regreso directo al equipo grande.

Sin embargo, para concretar este escenario, el venezolano aún debe superar una última etapa de evaluación. Antes de ser activado oficialmente, Altuve deberá enfrentar a pitchers en vivo durante una sesión de práctica de bateo.

Este sábado, se pudo ver a Altuve tomando práctica de bateo y corriendo las almohadillas, lo que parece indicar que su activación de la lista de lesionados está cada vez más cerca.