MLB: Estos son los cinco fijos para ganar en la jornada de este 30 de mayo

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La temporada 2026 de las Grandes Ligas continúa este sábado 30 de mayo con una cartelera repleta de partidos atractivos y varios equipos perfilados como favoritos para quedarse con la victoria y darles una nueva alegría a sus fanáticos.

Organizaciones históricas como Yankees de Nueva York, Dodgers de Los Ángeles y Bravos de Atlanta buscarán responder a las expectativas en una jornada que promete grandes emociones dentro de un nuevo fin de semana en la Gran Carpa.

Además de los duelos entre contendientes directos, varios equipos llegan con mejor momento colectivo y ofensivas encendidas, factores que inclinan la balanza en los pronósticos previos al inicio de cada compromiso.

Ganadores - MLB

Uno de los equipos señalados para imponerse este viernes son los Rays de Tampa Bay, quienes parten como favoritos frente a los Angels de Los Ángeles. Tampa Bay ha mostrado mayor consistencia tanto desde la lomita como con el bateo oportuno y son uno de los mejores equipos en lo que va del 2026.

Por su parte, los Bravos de Atlanta aparecen con ventaja ante los Rojos de Cincinnati. La novena de Georgia llega con el venezolano Martín Pérez en la lomita y una ofensiva capaz de producir carreras en cualquier momento, situación que los convierte en uno de los equipos más sólidos de la jornada.

Otro conjunto que luce con altas probabilidades de triunfo son los Gigantes de San Francisco frente a los Rockies de Colorado. La diferencia en rendimiento colectivo y profundidad del roster favorece ampliamente a los comandados por el criollo Luis Arráez.

En la Liga Americana, los Yankees de Nueva York también sobresalen como candidatos firmes para derrotar a los Athletics. El conjunto neoyorquino continúa siendo uno de los equipos más peligrosos ofensivamente y buscará aprovechar cada oportunidad para imponer condiciones desde temprano en esta serie.

Finalmente, los Dodgers de Los Ángeles protagonizarán uno de los encuentros más llamativos del día frente a los Phillies de Filadelfia A pesar de tratarse de un duelo exigente, la ventaja de jugar como local, más la experiencia y el poder ofensivo, lo posicionan con mejor oportunidad para quedarse con el triunfo.