MLB: ¡Ay White Sox! Munetaka Murakami sale del choque con molestias

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Cuando las cosas le estaban saliendo mejor de lo esperado a Medias Blancas de Chicago, la preocupación comenzó a llegar tras tener que ver salir del encuentro de este viernes a su mejor bateador, Munetaka Murakami por una molestia.

La novena de Chicago se enfrentó a Tigres de Detroit, a quienes lograron superar por la mínima 4 carreras por 3, a pesar de que se quedaron sin su máxima figura durante buena parte del compromiso.

Munetaka Murakami presenta molestias en la pierna

El japonés conectó un rodado por la intermedia con un corredor en la inicial y para evitar la doble matanza, forzó mucho el sprint, lo que terminó ocasionándole un tirón en el músculo isquiotibial derecho.

Inmediatamente, le notificó a su coach y por precaución prefirieron sustituirlo por el venezolano Luisangel Acuña, quien posteriormente anotó en carrera. El poderoso bateador zurdo está siendo evaluado por los trainers de Chicago y mañana se someterá a un examen para descartar alguna lesión.

Medias Blancas no quiere perderse a su jonronero

La novena de los Medias Blancas vienen de varias campañas en fila con penosos récords y en la actual temporada están luchando por la cima de la división Central con un balance positivo de 30-27.

En buena parte, eso se debe al trabajo de Murakami, quien es colíder de la Liga Americana en vuelacercas con 20 y va segundo en remolques con 41. El japonés está encaminado al Novato del Año y espera volver pronto a la acción.