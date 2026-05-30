MLB: Shohei Ohtani se va otra vez para la calle y se acerca a los 300 jonrones de por vida

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La jornada de este viernes en la MLB también fue testigo de otro swing descomunal de Shohei Ohtani, tal como sucedió en el compromiso del pasado jueves. El detalle es que esta vez los Dodgers de Los Ángeles miden fuerzas contra los Phillies de Filadelfia.

El batazo del japonés llegó a la altura del tercer episodio y sirvió para ampliar la ventaja de su equipo. Allí, ante los envíos de Zack Wheeler, desapareció la bola por todo el jardín derecho, a una distancia de 374 pies y con una velocidad de salida de 99.9 mph.

Vale mencionar que los Dodgers habían anotado previamente con cuadrangulares de Freddie Freeman, en el primer capítulo; y de Max Muncy, en el segundo.

Es así como Shohei Ohtani alcanzó los 10 vuelacercas en esta campaña, una cifra que lo posiciona en el tercer lugar dentro del conjunto de Los Ángeles. Por ahora solo es superado por Muncy (13) y Andy Pages (13).

Ohtani acelera su marcha hacia los 300

Si chequeamos los números de por vida del nipón en la MLB, con esta conexión de cuatro esquinas sumó el número 290, por lo que será cuestión de pocos días para que concrete la cifra redonda de los 300. Recordemos que desde hace un tiempo es el pelotero japonés con más jonrones en el Big Show, por encima de Hideki Matsui (175).