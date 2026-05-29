MLB: ¡Monstruo en Chicago! Murakami empata récord histórico de jonrones en su año de novato

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Munetaka Murakami ha tenido un impacto inmediato en su primera temporada dentro del béisbol de Grandes Ligas, al conectar 20 jonrones en lo que va de campaña, la cual no solo es considerado como principal aspirante al Novato del Año en la Liga Americana, sino como fuerte contendiente al MVP.

El toletero japonés, quien se ha convertido en la principal figura de Chicago White Sox, ha demostrado un poder ofensivo impresionante desde su llegada, adaptándose rápidamente al nivel de competencia de la MLB. Su increíble producción ha dado frutos de forma colectiva, tomando en cuenta que la franquicia de los vientos ha competido en la vigente entrega, estando a solo 3.0 juegos del primer lugar en la División Central del joven circuito.

Murakami iguala increíble récord de dominicano Nelson Cruz

Con ese registro de 20 cuadrangulares antes del mes de junio, Murakami iguala marcas históricas de grandes figuras del béisbol. Su producción lo coloca al mismo nivel que Nelson Cruz en 2014 con Baltimore Orioles y Jim Thome en 2006 con White Sox, como los jugadores con más jonrones antes del mencionado mes en su primera temporada con una organización de Grandes Ligas, de acuerdo con el reporte de OptaSTATS.

Este logro resalta la rareza de su inicio de temporada y el impacto inmediato que ha tenido en la liga. En lo que va campaña, el slugger nipón protagoniza una verdadera lucha por el liderato de cuadrangulares en MLB con Yordan Álvarez y Kyle Schwarber, éste último en la cima con 21 batazos de cuatro esquinas, previo a la jornada de este viernes 29 de mayo.