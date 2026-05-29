MLB: ¡Rumbo a la corona! Luis Arráez se mantiene cazando el liderato de bateo en la Nacional

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Sin ver acción en la jornada de este jueves 28 de mayo en las Grandes Ligas, Luis Arráez sigue encaminándose por el liderato de bateo en la Liga Nacional, donde se ha mantenido en modo "regadera" en la primera mitad de la temporada con San Francisco Giants.

Previo a la cartelera de este viernes por la noche, el pelotero venezolano presenta el tercer mejor promedio al bate de Las Mayores con .325 después de 206 apariciones al plato en la vigente campaña, quedando a solo un punto de diferencia del segundo puesto en el mencionado apartado.

En lo más alto de la tabla continúa Otto López, quien lidera con un promedio de .342 tras una destacada actuación reciente, mientras que Brandon Marsh ocupa la segunda posición con .326. Cabe destacar que, Ninguno de los tres jugadores vio acción en la jornada del jueves, ya que sus equipos viajaron antes de iniciar nuevas series durante el fin de semana.

Luis Arráez acecha liderato de bateo en MLB 2026

Aunque no pudo evitar el revés de su equipo el pasado miércoles contra Arizona Diamondbaks, el segundo triplicó en cuatro oportunidades con el madero, incluyendo la producción de los carreras que marcó el conjunto de San Francisco, alzando su average de .325 en 53 compromisos jugados.

En el caso de Marsh, su promedio se mantiene sólido tras irse de 2-2 en su último partido, mientras que López consolidó su liderato tras un juego perfecto de 4-4 en la misma fecha. La lucha por el título de bateo sigue completamente abierta, con márgenes mínimos entre los tres principales contendientes y cada turno al bate pudiendo definir el desenlace de la temporada.

Con tres títulos de bateo en su palmarés en las Grandes Ligas, Arráez tiene la experiencia suficiente para tomar el mando en el viejo circuito. En lo que va de accionar en la Gran Carpa, el de San Felipe colecciona 67 imaprables, dos cuadrangulares, 20 remolcadas, 26 anotaciones, .366 en porcentaje de embasado (OBP) y un OPS de .798, destacando entre lo mejor que ha tenido la organización de la Bahía en 2026.