MLB: Latinos imponen su ley disciplinaria en la temporada 2026

Las Grandes Ligas a lo largo de los últimos años ha destacado con sus peloteros latinos. Logran liderar muchos registros importantes a nivel ofensivo y defensivo. Sin embargo, en este 2026 hay cuatro que están destrozando registros con una paciencia impresionante.
Luis Arráez, José Ramírez, Vladimir Guerrero Jr y Geraldo Perdomo son parte del top 10 de peloteros con más disciplina en 2026. Estos cuatro peloteros tienen la mejor relación entre boletos y ponches en lo que va de la campaña. Esto demuestra lo élite que son los latinos en la liga.
Top 10 peloteros con mejor relación boletos-ponches en 2026:
- Luis Arráez - Gigantes: 13 BB | 9 SO
- Steven Kwan - Guardianes: 34 BB | 25 SO
- Nico Hoerner - Cachorros: 26 BB | 20 SO
- Vladimir Guerrero Jr - Azulejos: 29 BB | 24 SO
- José Ramírez - Guardianes: 38 BB | 34 SO
- Geraldo Perdomo - D-backs: 32 BB | 29 SO
- Kevin McGonigle - Tigres: 33 BB | 30 SO
- Cody Bellinger - Yankees: 34 BB | 31 SO
- Spencer Horwitz - Piratas: 26 BB | 24 SO
- Chase DeLauter - Guardianes: 25 BB | 24 BB
Guardianes de Cleveland los mejores en disciplina en Grandes Ligas 2026
Guardianes de Cleveland se ha consolidado como el referente de disciplina en el plato en la temporada 2026 de Grandes Ligas. La organización domina de forma abrumadora al acaparar tres puestos dentro del top 10 de peloteros con mejor relación boleto-ponche.
Esta notable presencia ratifica la filosofía colectiva impuesta por el cuerpo técnico, donde la paciencia y el contacto inteligente representan mandamientos inquebrantables. Steve Kwan, José Ramírez y Chase DeLauter representan cada uno de las características necesarias.
Números de los cuatro latinos en la temporada 2026
- Luis Arráez - Gigantes: 206 turnos, 26 anotadas, 67 hits, 2 jonrones, 20 impulsadas, 5 bases robadas, .325 PRO
- José Ramírez - Guardianes: 212 turnos, 30 anotadas, 48 hits, 8 jonrones, 27 impulsadas, 20 bases robadas, .226 PRO
- Vladimir Guerrero Jr - Azulejos: 194 turnos, 32 anotadas, 56 hits, 3 jonrones, 22 impulsadas, 5 bases robadas, .289 PRO
- Geraldo Perdomo - D-backs: 179 turnos, 23 anotadas, 40 hits, 2 jonrones, 20 impulsadas, 8 bases robadas, .223 PRO