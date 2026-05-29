MLB: Mira cómo se pone la tabla de posiciones tras los recientes resultados

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Una nueva jornada de buena pelota se llevó a cabo este jueves, 28 de mayo, en el "Big Shows" y tras los recientes resultados, te mostraremos cómo quedó la tabla de posiciones.

Realmente hubo muy pocos movimientos debido a la poca cantidad de choques que se efectuaron en esta jornada. Los Bravos de Atlanta se mantienen como el mejor equipo de Las Mayores en lo que va de torneo.

Posiciones en la Liga Nacional:

División Este:

Bravos de Atlanta (38-19) Phillies de Philadelphia (29-27) Nacionales de Washington (29-28) Marlins de Miami (26-31) Mets de Nueva York (23-33)

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (33-20) Cachorros de Chicago (31-26) Cardenales de San Luis (29-25) Rojos de Cincinnati (29-26) Piratas de Pittsburgh (29-28).

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (36-20) Padres de San Diego (31-24) Cascabeles de Arizona (31-24) Gigantes de San Francisco (22-34) Rockies de Colorado (20-37).

Posiciones en la Liga Americana Americana:

División Este:

Rays de Tampa Bay (34-19) Yankees de Nueva York (34-22) Azulejos de Toronto (28-29) Orioles de Baltimore (26-31) Medias Rojas de Boston (23-32).

División Central:

Guardianes de Cleveland (33-25) Medias Blancas de Chicago (29-27) Mellizos de Minnesota (27-30) Reales de Kansas City (22-34) Tigres de Detroit (22-35).

División Oeste: