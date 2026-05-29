MLB: Paul Skenes logra marca de ponches inédita

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El lanzador abridor de los Piratas de Pittsburgh volvió a demostrar su dominio sobre el montículo este jueves, ingresando a un selecto y exclusivo grupo de la era de expansión de la MLB. A pesar de cargar con la derrota en el compromiso ante los Cachorros de Chicago, el derecho dejó una huella histórica que confirma su estatus de superestrella en el mejor beisbol del mundo.

Durante su apertura, Skenes mostró una versión dominante desde el primer pitcheo. El serpentinero abanicó a cinco de los primeros seis bateadores que enfrentó, estableciendo las condiciones de lo que sería otra exhibición de poder. Esta racha inicial le permitió alcanzar una cifra que muy pocos abridores han logrado registrar en las últimas seis décadas de la Gran Carpa.

El exclusivo récord de Paul Skenes junto a Spencer Strider

De acuerdo con los datos oficiales proporcionados por Elias Sports Bureau, Paul Skenes se convirtió en apenas el segundo lanzador desde el inicio de la era de expansión en 1961 que logra registrar tres rachas de seis o más ponches consecutivos en un mismo juego dentro de sus primeras 67 aperturas en las Mayores.

El único otro serpentinero que supera esta marca en el período mencionado es el as de los Bravos de Atlanta, Spencer Strider, quien acumuló cuatro rachas de este tipo en el inicio de su trayectoria. Ningún otro lanzador en más de sesenta años ha podido hilvanar más de dos cadenas de seis abanicados seguidos en un encuentro durante sus primeros 67 inicios.

Una actuación dominante que terminó sin recompensa

El lanzador completó una labor de cinco entradas y un tercio, en las que permitió cuatro imparables y tres carreras, de las cuales solo una fue limpia. Skenes ponchó a un total de 10 bateadores rivales y otorgó tres pasaportes, utilizando un repertorio que causó estragos en la ofensiva de Chicago.

El daño contra el abridor comenzó en el cuarto episodio con un sencillo remolcador del japonés Seiya Suzuki. Posteriormente, la defensa de los Piratas cometió par de pifias que derivaron en dos carreras sucias en la sexta entrada, provocando la salida del compromiso del lanzador estelar y sellando el marcador en su contra.

Los números de Skenes de cara a su próximo reto en Houston

A pesar de sufrir el revés y dejar su récord de la temporada en seis victorias y cinco derrotas, los indicadores de efectividad de Skenes se mantienen en la élite de la liga. El derecho exhibe una efectividad de 2.89 y un promedio de bases por bolas e imparables por entrada (WHIP) de 0.86 a lo largo de 65 entradas y un tercio de labor en la campaña.