MLB: Estos son los equipos por debajo del tope salarial

Suscríbete a nuestros canales

La brecha económica en el beisbol de las Grandes Ligas ha dejado de ser una simple queja de pasillo para convertirse en el eje central del debate estructural de este deporte. La propuesta de los propietarios de establecer un suelo salarial obligatorio de 171.2 millones de dólares ha expuesto una realidad incómoda: exactamente la mitad de las franquicias de la MLB operan actualmente por debajo de esa línea de flotación, abriendo un abismo que amenaza la paridad de la liga.

El filtro económico que expone a los tacaños de la liga

El análisis detallado de las nóminas actuales revela que la resistencia a gastar no es exclusiva de los mercados pequeños. Quince organizaciones se encuentran en territorio de infracción según los nuevos parámetros discutidos en las mesas de negociación. La lista la encabezan franquicias con aspiraciones teóricas de postemporada, pero con chequeras sumamente conservadoras.

Los Orioles de Baltimore, a pesar de su núcleo joven y exitoso, lideran este grupo de rezagados con una nómina de 167 millones de dólares, seguidos de cerca por los Marineros de Seattle con 162 millones de dólares. A partir de ahí, el descenso es dramático y dibuja un panorama de ahorro extremo en varias divisiones.

Los Reales de Kansas City registran 146 millones de dólares, los Rojos de Cincinnati se quedan en 132 millones de dólares y los Cerveceros de Milwaukee apenas alcanzan los 128 millones de dólares.

La zona roja del desinterés financiero

Al descender en el escalafón, las cifras entran en un terreno crítico donde se vuelve complejo justificar la construcción de un roster competitivo para una temporada de 162 compromisos. Los Rockies de Colorado se ubican con 117 millones de dólares, seguidos por un triple empate técnico en la parte baja del espectro de los cien millones: Mellizos de Minnesota con 105 millones de dólares, Piratas de Pittsburgh con 104 millones de dólares y Rays de Tampa Bay con 103 millones de dólares.

El fondo de la tabla salarial representa un llamado de atención para el sindicato de peloteros. Franquicias de enorme tradición histórica como los Cardenales de San Luis conviven en el sótano financiero con apenas 94 millones de dólares, misma cifra que registran los Atléticos en su etapa de transición. La lista del déficit la completan los Nacionales de Washington con 93 millones de dólares, Medias Bancas de Chicago con 90 millones de dólares, Guardianes de Cleveland con 80 millones de dólares y, en el extremo más bajo, los Marlins de Miami con una nómina de apenas 78 millones de dólares.

La implementación de un tope de inversión obligatoria busca forzar a las gerencias a reinvertir los ingresos compartidos en el desarrollo y contratación de talento. Para los equipos ubicados en el fondo, igualar la cifra propuesta implicaría casi duplicar su gasto operativo actual en jugadores.